CR Belouizdad : Bouazza gracié par l’entraîneur Badou Zaki

L'entraîneur du CR Belouizdad, Badou Zaki, a finalement accepté les excuses de son joueur Feham Bouazza, et l'a autorisé à reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers après avoir été écarté du groupe pour «des raisons disciplinaires» il y a quelques semaines, a appris l'APS lundi auprès du club de Ligue 1 algérienne de football. Le coach marocain du CRB a consenti à passer l'éponge dans cette affaire de Bouazza suite à l'entrevue qu'ont eue les deux hommes la veille, explique la même source. Le meneur de jeu belouizdadi était exposé au renvoi pur et simple de l'effectif des Rouge et Blanc algérois, pour n'avoir pas respecté les consignes de son entraîneur lors d'une séance d'entraînement. L'affaire a failli même prendre d'autres proportions, surtout avec la position ferme de Zaki, qui a fini toutefois par revenir à de meilleurs sentiments sous l'insistance, notamment, des joueurs, précise-t-on de même source. Par ailleurs, le CRB poursuit ses préparatifs en prévision de la reprise de championnat, qui observe une trêve depuis quelques semaines pour apurer les nombreux matchs en retard, en affrontant en amical le CS Constantine mardi et samedi, au stade du 20-août à Alger. Le CRB, qui reste sur une victoire à domicile en championnat contre le leader l'ES Sétif, occupe la 8e place au classement. Le club est également qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie où il affrontera l'USM Bel Abbès, le dauphin actuel du championnat de l'élite, à Alger.