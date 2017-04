Championnat de Ligue 2 (29e journée) : Le suspense perdure

La 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 2 pourrait bel et bien s’avérer déterminante pour l’accession. L’USM Blida et l’US Biskra disposent d’une belle opportunité pour rejoindre le Paradou Athlétic Club au palier supérieur. Les protégés de Zane, qui ont besoin d’une victoire pour retrouver l’élite, accueillent le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj. Une formation en vacances qui pense déjà à la saison prochaine. Pour sa part, la formation phare de la région des Zibans, sera l’hôte de l’Amel Boussâada qui n’a plus rien à perdre ou à gagner dans ce championnat. Pour leur part, la JSM Béjaïa et la JSM Skikda, toujours en course pour l’accession, ont des rencontres pour le moins compliquées. Les poulains du coach Ifticen se rendront à Alger pour croiser le fer avec le leader, qui prépare son retour en Ligue Une. Face à une formation qui jouera sans pression, les joueurs de la JSMB devront garder leur sang froid et rester concentrés tout au long de la partie. De son côté, l’équipe du technicien français Gommes ira à El Eulma croiser le fer avec le mouloudia local. Un match qui s’annonce difficile entre une formation du MCEE, qui flirte avec la zone de relégation, et une équipe de la JSMS, dont l’ambition est d’accéder en Ligue Une. Dans le bas du classement, trois formations restent sérieusement concernées par la relégation, en plus du MCEE. Il s’agit du CRBAF, du WAB et du GCM. Ces derniers seront confrontés à des équipes n’ayant plus aucun intérêt dans ce championnat. Le Widad de Boufarik accueille l’ASM Oran. Le Ghali de Mascara reçoit l’ASK, déjà en division amateur, alors que le CRB Ain Fekroun, en position de premier relégable, se rendra à Saida pour rencontrer le MSC.

PUBLIE LE : 27-04-2017 | 0:00