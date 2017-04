Histoire de l’Algérie : Acquisition d’un fonds d’archives

600 documents d’archives de l’Algérie et de l’Afrique en général ont été acquis par l’Algérie, suite à des négociations. Elles comportent un lot de livres, photographies, manuscrits et cartes géographiques qui sont actuellement exposés au niveau de la Bibliothèque nationale algérienne (BNA) au profit des chercheurs en histoire, après avoir été achetées à plus de 94.000 euros suite à une vente aux enchères par la maison Marambat-Malafosse de Toulouse. Lors d’une visite à la BNA, on était vraiment attiré par la qualité du papier et les intitulés des ouvrages remontant à la période de la régence ottomane et aux premières années de la colonisation française. Nous citons, entre autres, la Question algérienne, un document écrit en 1881, un tableau de la situation des établissements français en l’Algérie, rédigé en mai 1846, un Recueil Historique contenant diverses pièces curieuses de ce temps écrit en 1666 et d’autres livres historiques qui traitent de l’histoire algérienne et africaine en général. En outre, ces documents ont été acquis dans le cadre d’une vente marquée par une « rude concurrence » d’institutions françaises et de collectionneurs privés, l’Algérie était représentée par des cadres des ministères des Affaires étrangères et de la Culture, à savoir le représentant du consulat d’Algérie à Toulouse, le Directeur Général de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), le Directeur Général par intérim de la Bibliothèque nationale. Ces derniers ont évalué la valeur scientifique de ces documents et ont procédé à leur acquisition. Le document le plus cher, un livre en deux tomes sur l’Emir Abdelkader, a atteint les 1.500 euros, le livre est l’œuvre d’un général français qui relate la résistance menée par l’Emir contre la France. Parmi les documents récupérés, l’on trouve aussi, des récits de voyages, des correspondances d’officiers français en Algérie, des documents datant du 15e siècle, d’autres évoquent la résistance populaire du 29 octobre 1836 à Constantine et en Kabylie. Dans l’ouvrage intitulé Histoire du cardinal Ximenes, édition originale illustrée de 6 bandeaux et 6 cul-de-lampe par Sébastien le clerc. En 1509, le cardinal Ximenes (1436-1517) conseilla à Ferdinand d’entreprendre une expédition en Algérie pour délivrer les chrétiens captifs. Il organisa à ses frais l’expédition qui aboutit à la prise d’Oran, puis de Bougie et de Tripoli. Le lot comporte également des ouvrages qui analysent la situation sociale, politique et économique de l’Algérie particulièrement dans la Régence d’Alger durant la présence ottomane et après 1830. Selon les responsables de la BNA, l’exposition de ces documents à la Bibliothèque nationale permettra de faciliter les travaux de recherche des historiens sur des bases fiables. Dans ce cadre, le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, indique que « les efforts de récupération de toutes les pièces archéologiques et objets d’arts algériens existant à l’étranger se poursuivront en collaboration avec les archives nationales, car ces objets représentent la mémoire de l’Algérie ». Lors d’une déclaration, M. Mihoubi a tenu à préciser que la tutelle veille à renforcer les liens entre la bibliothèque et les archives nationales pour faciliter la recherche, ayant pour but de ne pas laisser notre histoire s’écrire par des plumes étrangères.

Hamza Hichem