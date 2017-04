Histoire de Bou Saâda ville du bonheur de Farouk Zahi : La muse des peintres

Histoire de Bou Saâda ville du bonheur, est l’œuvre de plus de 200 pages écrite par Farouk Zahi, de l’édition ENAG. Un livre de nostalgie, de souvenirs d’enfance souvent déformés par le temps, qui viennent parfois grever l’écriture d’une certaine objectivité.

Dans la perspective de présenter cet ouvrage, une rencontre littéraire animée par Farouk Zahi a eu lieu, mardi dernier, à la librairie Chaïb-Dzair de l’ANEP. Lors de cette rencontre littéraire, l’auteur a jeté les présents dans une apnée enchanteresse de la ville, à travers une balade dans la ville de Bou Saâda en accompagnant son discours par un diaporama de photos. L’auteur, de sa propre confession, ni cartographe, ni historien ni sociologue, hurle l’amour qu’il porte pour sa ville. Sa cité "bonheur". Mais cette ville lui est devenue quasi étrangère. A travers ses écrits, l’écrivain fait appel à sa sensibilité et nous raconte Bou Saâda… sa ville natale à travers des siècles d’histoire et de grandeur qu’elle a vu passer et qui ne lui laissent, malheureusement, que quelques vestiges… Fondée au 6e siècle de l’hégire, Bou Saâda dont le nom signifie en arabe « le père du bonheur » ou « cité du bonheur », se situe au pied des montagnes de Ouled Naïel. Sa position au croisement d’axes fondamentaux entre le Zab, le Mzab et le Tell a fait d’elle une ville prospère, peuplée d’un mélange de races et fréquentée par les nomades. Cette ville fut un point d’un grand commerce d’échanges et un centre caravanier important. Elle a été une muse pour des artistes peintres célèbres, tels qu’Etienne Dinet, Guillaumet et Charles Dufresne. Pleurant sa ville natale, Farouk Zahi sent avoir perdu la cité qu’il avait jadis connue. L’ouvrage débute d’ailleurs par une longue poésie ponctuée de larmes sur ce lieu qu’il compare adroitement et bien joliment à la palette d’un peintre de génie, qu’un ignorant aurait entièrement barbouillée de ses doigts crasseux de laideur inculte. Alors il en pleure des larmes sèches, et aussi arides que l’oued, aujourd’hui asséché, et miasmatiques. Après quelques chapitres touchant la géographie, l’histoire, l’économie, le patrimoine, il va nous faire avancer dans le dédale amoureux de sa ville. Il nous fait revivre son bonheur pour cette cité, et cela chronique après chronique, puis encore chronique et ce, jusqu’à nous faire tant aimer sa ville et que nous ne partagions pas après pas son amertume de constater comment cette Cité bonheur a pu être tant défigurée, barbouillée, saccagée par l’homme-loup des steppes. Il ne se reconnaît plus dans sa ville. Ame perdue, en détresse. Il vadrouille dans ses souvenirs et nous dit son incapacité à s’y reconnaître. Mais où est donc passée ma ville "maternante" savante, odoriférante ? Mais où est passée ma vraie fiction? Cette fiction dont le philosophe Michel Foucault disait qu’elle était la véritable histoire et non l’académique histoire vue par des Colons telle une carte postale exo-érotique orientalo-berbère. Tout au long de son ouvrage, l’auteur s’interroge : mais qu’a donc fait cette ville pour qu’aujourd’hui elle soit si défigurée, presque haïe ? Son passé méritait-il un tel affront? Non, mille fois non. Ville résistante et ce, depuis l’invasion romaine. Ville savante depuis des siècles. Ville oasis de fruits, plantes. Ville aux architectures millénaires. Ville cosmopolite. Mystère et burnous blanc. Nous partageons ses questionnements et c’est en cela qu’il nous fait d’autant aimer sa ville, sa région. Bou Saâda en quelques traits… c’est le visage buriné de l’auteur, visage aux multiples ruelles, remparts, moulins, jardins et cafés à jamais disparus. Visage où son regard réfléchit les multiples pôles culturels, musicaux, picturaux, poétiques, et même cinématographiques de cette Cité qui pourrait devenir une Atlantide si on n’y prend garde, la Cité du bonheur englouti. Vous ne trouverez aucune iconographie, aucune photo dans le livre de Farouk Zahi. Construisez-les vous-même. Les textes valent bien plus qu’une image fixe. Virevoltant dans l’espace et le temps, la vue, le goût, l’olfactif. Bel ouvrage, bel écrit. Cet auteur qui s’est déclaré être ni historien, ni géographe, ni sociologue en avant-propos… le voilà devenu le secours de sa ville, son assistant perpétuel, son protecteur, son amoureux transi, son aimant, en livrant à vous lectrices et lecteurs un bonheur si bien cité tout au long de ses écrits.

Sihem Oubraham