Grand Angle : Intrigantes coïncidences

En politique, faut-il croire aux coïncidences ? Non, vous diront tous ceux qui ont côtoyé des dirigeants politiques et ont fréquenté les arcanes du pouvoir. Et c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de prendre des décisions aux retombées géostratégiques majeures pour un pays. Cette entrée en matière peut intriguer. Mais elle a été suscitée par le timing de deux faits intervenus l’un après l’autre. Qu’ils surviennent ainsi comme en obstruction d’un épilogue attendu n’a rien d’une coïncidence, d’autant que l’objet de ces deux faits est la Syrie. Ainsi, alors que le président américain Donald Trump a assuré aux ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU que l'avenir du président syrien Bachar al-Assad n'était « pas un obstacle » pour mettre fin au conflit et qu'il appartenait au peuple syrien de décider de son sort, selon des propos rapportés mardi par l’ambassadeur russe au Conseil de sécurité, qui a également déclaré que Trump a dit, au sujet du président syrien : « Qu'il reste ou qu'il parte n'est pas important. Ce qui est important, c'est le processus politique, la cessation de l'effusion de sang, des hostilités (...). Et alors le peuple décidera », voilà que le chef de la diplomatie française a rendu publiques hier les grandes lignes d’un rapport des services de renseignement français incriminant le régime de Damas, donc Bachar al-Assad, dans l'attaque au gaz sarin contre la localité de Khan Cheikhoun, le 4 avril, qui a fait 87 morts. « La responsabilité du régime syrien ne fait pas de doute, compte tenu du procédé de fabrication du sarin utilisé », a déclaré M. Ayrault à l'issue d'un Conseil de défense. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce rapport tombe à pic pour ajouter de l’eau au moulin de ceux qui, comme la France, affirment qu’il ne pourrait y avoir un règlement de la crise syrienne tant que le président de ce pays demeure au pouvoir. Et tout un chacun sait que quand il s’agit de concrétiser sa détermination à éliminer un dirigeant, l’Occident ne fait preuve d’aucun scrupule. Voire il peut même recourir à la « fabrication de preuves » pour se donner bonne conscience et agir en conséquence. Le temps avait fini par démontrer que les prétendues armes chimiques, dont l’existence avait été brandie pour justifier l’élimination de Saddam Hussein et qui avaient conduit à la destruction de l’Irak, n’existaient que dans l’imaginaire de ceux qui avaient besoin d’un prétexte pour passer à l’acte et mener à terme leur projet de reconfiguration du Moyen-Orient. Dans le cas de la Syrie, si l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a effectivement conclu le 19 avril que l'utilisation de sarin dans l'attaque de Khan Cheikhoun était « irréfutable », il n’en reste pas moins vrai que seule la France a conclu à « la responsabilité du régime en s'appuyant sur le mode de fabrication du gaz sarin utilisé, et en le comparant avec des prélèvements d'une attaque de 2013 » imputée également au régime. L’acharnement de la France s’explique peut-être par la fin du quinquennat, dans une quinzaine de jours, de François Hollande. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas lieu d’être, au moment où des "progrès croissants" avaient été obtenus lors du cinquième round de pourparlers entre gouvernement et opposition sous l’égide de l’ONU, et que les belligérants ont tous accepté de revenir à Genève pour un sixième round, dont la date n'a pas encore été fixée.

Nadia Kerraz