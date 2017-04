Nucléaire nord-coréen : Pyongyang fustige les États-Unis

La Corée du Nord a fustigé hier les tentatives des États-Unis de faire passer une nouvelle résolution au Conseil de sécurité de l’ONU qui imposerait à Pyongyang des sanctions «plus fermes», en raison de son programme nucléaire et balistique.

«Ce qui est ironique, c’est que les États-Unis, qui ont poussé tout seuls la péninsule coréenne au bord d’une guerre nucléaire, orchestrent cette farce qui consiste à monter en épingle une prétendue +menace+ posée par un autre», a dit un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse officielle KCNA. Ce porte-parole a déclaré que les États-Unis n’avaient moralement aucun droit de forcer les membres du Conseil à adopter cette résolution malintentionnée et que les États membres de l’ONU n’avaient aucune obligation morale à l’appliquer.

Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, présidera vendredi une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU qui portera sur le programme nucléaire et balistique de Pyongyang. Le Président américain Donald Trump a indiqué, lundi à des représentants des membres du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, que «le Conseil devait se tenir prêt à imposer de nouvelles sanctions plus fermes» contre ce programme. Le Conseil de sécurité a imposé, l’année dernière, des sanctions économiques et financières à la Corée du Nord, pour l’empêcher de développer des missiles balistiques et des armes nucléaires.



Pékin demande aux États-Unis de stopper leurs exercices militaires en Corée du Sud



Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a de nouveau exhorté hier les États-Unis à stopper leurs manœuvres militaires en Corée du Sud, au moment où la tension s’exacerbe entre Washington ET Pyongyang, à propos du dossier nucléaire nord-coréen. «La poursuite des essais nucléaires viole les résolutions de l’ONU, mais la poursuite des manœuvres militaires autour de la péninsule ne respecte pas non plus les résolutions de l’ONU», a déclaré M. Wang, en demandant l’arrêt des exercices militaires des armées américaine et sud-coréenne. Il s’exprimait, lors d’une conférence de presse à Berlin, à l’occasion d’une rencontre avec son homologue allemand Sigmar Gabriel. Séoul a annoncé des exercices conjoints avec un porte-avions américain attendu prochainement dans la région. Washington a dépêché le porte-avions nucléaire Carl Vinson et son escorte dans la péninsule coréenne, où il devrait arriver d’ici la fin de la semaine. «Le danger que de nouveaux conflits éclatent à tout moment est grand, c’est la raison pour laquelle nous appelons toutes les parties à faire preuve de sang-froid et à éviter tout acte ou parole qui pourrait conduire à de nouvelles provocations», a déclaré le chef de la diplomatie chinoise. Interrogé sur les risques de conflit armé, le ministre a jugé que «même 1% de risque ne pouvait être toléré», car une guerre aurait des conséquences «inimaginables». Pékin plaide, depuis plusieurs semaines, pour une solution dite de «suspension contre suspension» : Pyongyang doit interrompre ses activités nucléaires et balistiques, et Washington ses manœuvres militaires communes avec la Corée du Sud, des exercices annuels considérés par le Nord comme une provocation. Les États-Unis rejettent le plan chinois. Mais Pékin, qui maintient qu’il s’agit de «la seule option réalisable», a mis Washington au défi d’avancer «une meilleure proposition».