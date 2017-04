Regard : Les professionnels de l’évènementiel «sauvent » les couples

Convoler en justes noces n’est pas que du bonheur pour les futurs époux, et certainement pour toute la famille, sur tous les fronts, pour ne pas rater le grand évènement, tant attendu. En fait, passer ou plutôt « survivre » à la rude épreuve des préparatifs de la fête, c’est carrément faire partie des gens heureux, de nos jours, avec ces frais et faux frais, à même de briser l’échine du couple. Faire un marathon, courir dans tous les sens, afin que la cérémonie du mariage ne tourne pas au scandale ou encore pour faire taire les mauvaises langues, est inévitable. Le mariage

—ceux qui ont emprunté ce chemin le savent— est une spirale qui n’en finit pas. La liste des préparatifs qui s’allonge, pour ne rien laisser au hasard, donne, à coup sûr, le vertige. Heureusement que les organisateurs de fêtes, ces sauveurs, tombent à pic et nous épargnent toutes les tracasseries liées au cortège, aux cartes d’invitation et à bien d’autres rituels, voire corvées obligatoires auxquels les familles s’accrochent, aujourd’hui, comme une moule à son rocher. En effet, les temps ont changé avec l’émergence de ce nouveau métier et l’arrivée de ces hommes et ces femmes, à tout faire. Louer les services de ces professionnels est carrément entré dans nos mœurs, ces dernières années, devenant une véritable bouffée d’oxygène pour les futurs mariés et tous les membres de leurs familles qui vivent, minute par minute, la période des préparatifs pour le jour « J ». Il suffit d’avoir les moyens de sa politique, sans doute, et casquer, pour avoir la paix. Aujourd’hui, on assiste, de plus en plus, à la multiplication de locaux dédiés à ce genre d’activité, présents au niveau des quartiers. Ce nouveau créneau juteux gagne même les différents sites internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux qui deviennent des supports incontestables et incontestés pour vendre leurs produits. La chasse aux… clients continue, tous les jours, via ces portails qui pullulent. C’est dire que même nos fêtes ne résistent plus à la modernité. Autres temps, autres mœurs !

Samia D.