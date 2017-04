6e édition du Salon du mariage : La tradition à l’honneur

Préparer le plus beau jour de sa vie n’est pas toujours très simple ! Le mariage est un évènement important et les futurs époux y consacrent du temps… et de l’argent. Trouver un traiteur, une robe, un DJ ou un photographe…

Voilà autant de défis que les fiancés devront relever pour que tout soit prêt le Jour J. Le salon du mariage est là pour faciliter la vie aux concernés et à leurs familles!

Inaugurée mardi après-midi au Medina-Center du centre de vente, loisirs et détente Ardis, par la comédienne Bahia Rachedi, habillée en haik et entourée de filles en tenues traditionnelles, cette sixième édition qui s’étalera sur une semaine revient cette année avec des idées innovantes sous le slogan «Mon bénéfice est dans le produit de mon pays ».

L’objectif visé est de permettre aux visiteurs du salon de comparer et choisir les meilleurs services et produits locaux, qui contribueront à faire de leur évènement l’un des plus beaux jours de leur vie.

Sous le label « le Mariage en fête », cette manifestation, qui réunit près d’une centaine d’exposants issus de différents secteurs d’activités ainsi que d’autres organisateurs de mariages, s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les futurs mariés qui y trouveront un ensemble d’opportunités qui leur permettra de convoler en justes noces dans les meilleures conditions possibles.

Fort du succès enregistré lors des précédentes éditions, le Salon du mariage illustre à bien des égards une véritable attraction non seulement culturelle et sociale mais surtout économique.

Pour l’édition 2017, et comme de coutume, une belle surprise attend les nombreux visiteurs. Il s’agit du « Pack el-Aarouss », la marque déposée du Salon, confectionné par l’entreprise Géant Electronics d’une valeur de 89.999 DA seulement. Le Salon du mariage offre en exclusivité l’opportunité de réunir tous les efforts et de canaliser les énergies afin d’encouragé la consommation locale et contribuer ainsi au bien-être général.

« Avec près de 400.000 mariages par an et une estimation de dépenses avoisinant les 400 milliards de dinars, l’institution du mariage est désormais un créneau porteur, où le rôle de chaque secteur est pleinement engagé », a notamment déclaré Hany Zergat, organisateur du Salon, en présence des exposants.



Mettre en valeur l’artisanat national :



Il n’a pas omis de rappeler l’importance du marché national où l’artisanat contribue actuellement à hauteur de 200 milliards de DA au développement de l’économie nationale, avec une marge d’évolution exponentielle. « L’Algérie compte quelque neuf cent mille (900.000) artisans activant essentiellement dans le domaine traditionnel et de l’art. Le savoir-faire et la diversité de l’artisanat algérien sont une véritable richesse qui a besoin davantage de prise en charge», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Le Mariage en Fête» offre ainsi aux producteurs nationaux l’occasion de révéler au grand public leur créativité ». Et de poursuivre : « Le mariage est l’évènement sacré dont la célébration reflète ce qu’il y a de plus raffiné dans notre culture. Les arts vestimentaires, l’artisanat, l’art de la table, d’esthétique, la décoration, les ambiances de fête, toutes ces activités qui mettent en relief le patrimoine culturel et le savoir-faire local et national seront célébrées au sein du Solarium lors de l’évènement. »

Selon le conférencier, le salon du mariage est un carrefour de rencontres de près de 100 exposants et artisans, algériens et étrangers, dont la Palestine, la Syrie, la Tunisie, le Maroc, le Canada et la Turquie, qui proposent des produits d’horizons divers pour aider les prétendants à l’union sacrée à préparer leurs trousseaux et meubler leurs futures maisons.

Afin de mieux accompagner ces visées sociétale et économique, un riche programme d’animation a été concocté pour la présente édition où des journées thématiques y sont consacrées pour mettre en valeur le patrimoine immatériel des régions à travers les ambiances des fêtes d’antan. Ainsi, une journée dédiée à l’Algérois, l’Andalou, au Kabyle, l’Oranais et au Constantinois avec Safia Ben el Hadj, Nabila Chibah et d’autres créateurs.

Chaque jour un défilé de mode y est organisé pour mettre en valeur la diversité vestimentaire et le patrimoine algérien, accompagné avec des animations musicales et des noms comme Nawel Mebarek, Association Ahl-El-Fen, les Merles d'Alger, Amel Radi ainsi que Mounir Boudouhan finaliste d’Alhen oua Chabab.

Le mariage en fête peut se targuer d’avoir réuni près d’une centaine d’exposants issus de différents secteurs d’activités : Caline Cosmétique, Aléo Vera by SSA, EMM dans la production de cosmétiques, le Chef Brahim dans la pâtisserie, la Maison Miss Benkortbi et ses bijoux, Le Spécialiste des mariées Ryad dans l’art de la coiffure, My Home, Celestia Services dans les meubles, Sihem B Création, B&R Création et tant d’autres couturiers, pour les décorateurs Dar el bey, FM Pub, Original Events, Artemis et le groupe Bensalem, et autres organisateurs de mariages présenteront à leurs visiteurs toutes les facettes de leurs arts.

Wassila Benhamed