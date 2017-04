MPA : « Préserver l’unité et la stabilité »

Le président du MPA, Amara Benyounes, a appelé, à Bouhadjar, dans la wilaya d’El-Tarf, les citoyens à un vote massif, pour «préserver l’unité nationale et la stabilité du pays».

Animant un meeting populaire, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives de 2017, M. Benyounes a soutenu que les prochaines élections constituent un «gage pour un changement pacifique».

«Le printemps arabe n’a pas répondu aux aspirations des populations», a considéré le responsable partisan, appelant les citoyens à un vote massif qui «fera barrière aux partisans du boycott et permettra d’asseoir un État fort et solide». Soulignant que son parti propose des candidats «intègres», M. Benyounes a rappelé que «l’Algérie dispose de potentialités indéniables, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture, susceptibles de développer et de diversifier l’économie nationale, et de générer des postes d’emploi au profit des jeunes».