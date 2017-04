Front El-Moustakbal : « édification d’un Etat fort »

Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a affirmé, à Bechar, que le programme de son parti est de contribuer à l’union des Algériens autour de l’édification d’un État fort et d’un pays prospère. Il est aussi «porteur d'un projet de société intégrant les volets politique, économique et social», a-t-il indiqué. Devant un auditoire composé de militants et de sympathisants de son parti, M. Belaïd a ajouté que ce programme milite aussi pour «la moralisation de l’action politique et la lutte contre l’immersion de l’argent dans la politique».