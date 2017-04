PLJ : « Crédibilité et transparence »

Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a souligné, hier à Saïda, la «ferme volonté» de l’État d'organiser des législatives «crédibles et transparentes». Il a souligné le «besoin» de l’État d'une institution législative forte ayant la capacité de convaincre le citoyen de la situation difficile et des décisions cruciales qu’il s’apprête à prendre. Mohamed Saïd a estimé que le pouvoir doit être une partie du changement auquel appelle le PLJ, en vue de reconstruire l’État sur de bases solides et claires, en veillant à assurer la stabilité.