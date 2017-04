FLN : « Une étape décisive »

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale, Djamel Ould- Abbas, a estimé, à Tlemcen, que les prochaines élections législatives représentaient une étape «décisive» dans la vie des Algériens, rappelant que le FLN avait «déclenché et mené la guerre de Libération nationale, pour recouvrer l’indépendance du pays, et conduire ensuite la bataille du développement et de l’édification nationale». Dans ce contexte, il a appelé l’assistance à voter au profit du FLN; dont le programme est inspiré de celui du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.