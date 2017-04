Mohamed Aïssa : « la Liberté de culte, volet de la diplomatie algérienne »

«La politique algérienne en matière de liberté de culte et de cohésion nationale» est le thème de la conférence débat animée par M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, hier à Alger, à l’Institut diplomatique et de relations internationales (IDRI), sis au siège du ministère des Affaires étrangères. MM. Ramtane Lamamra, et Abdelkader Messahel, respectivement ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, ont rehaussé, par leur présence; cette importante rencontre qui a vu la participation de hauts cadres de plusieurs ministères, d’universitaires et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans ce contexte, M. Aïssa a évoqué d’abord le rôle et les missions de son département, en mettant particulièrement l’accent sur la formation des imams, axe fondamental du projet de loi d’orientation religieuse, entrant dans le cadre du programme du Président de la République, qui sera présenté prochainement en Conseil du gouvernement, avant d’être soumis à débat et à l’appréciation du Parlement. Il a ensuite rappelé l’attachement profond des Algériens à l'islam modéré et leur souci constant de s’écarter de l’extrémisme religieux et de la radicalisation, précisant que le problème fondamental réside dans les pratiques religieuses, pas dans les textes. Le ministre devait rappeler le rôle socioculturel de la mosquée, notamment en matière de sensibilisation des citoyens, avant de souligner les bienfaits incalculables de la charte de la paix et de la réconciliation nationale, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika. Partant de là, le ministre a valorisé les efforts déployés par les cadres du ministère, en concertation avec les autres départements, en matière de dialogue, de concertation, de propagation de la culture de la citoyenneté, les liant directement à la formation des imams, une formation de qualité assurée par nos instituts de formation, conformément à notre référent religieux. Dans ce contexte, il a rappelé les accords passés avec la France et ceux en voie d’être conclus avec d’autres pays d’Europe, dans ce domaine. le ministre a ensuite évoqué la liberté de culte en Algérie, en soulignant que les pratiques religieuses sont réglementées en bonne et due forme dans notre pays. Il a précisé que les lois de la République, principalement la Constitution, garantissent la liberté de culte, en expliquant que les activités de la secte religieuse El-Ahmadia en Algérie sont illégales, s’agissant de la collecte d’argent sans autorisation et de pratiques religieuses au sein d’association non agréée, notamment.

Mourad A.