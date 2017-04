Saïd Lakhdari tête de liste FLN à Tizi Ouzou : « Amorcer un véritable développement de la wilaya »

Vice-président de l’APN, durant un mandat, et membre de la commission juridique de cette même Assemblée, durant un autre, Saïd Lakhdari, tête de liste FLN à Tizi Ouzou, compte bien faire de son part, la première force politique dans la wilaya, afin d’amorcer un véritable développement économique de la région. «Relever ce défi tracé par le directoire de campagne du FLN à Tizi Ouzou n’est pas du tout impossible, eu égard à l’assise militante du parti qui s’élargit d’année en année et l’engouement populaire que suscitent nos rencontres avec les citoyens», a estimé le chef de file de cette liste électorale composée de cadres universitaires des deux sexes. «La mobilisation de tous les cadres locaux pour convaincre les électeurs et électrices d’aller voter massivement en faveur de notre liste est un signe annonciateur de la victoire du FLN dans cette course électorale», a enchaîné Saïd Lakhdari, tout en annonçant que la campagne va connaître sa vitesse de croisière, cette dernière semaine, «pour convaincre les indécis à faire confiance à nos candidats, seuls à même de défendre les intérêts de la région, comme nous n’avons jamais cessé de le faire durant nos précédentes mandatures, moi-même et les trois autres députés, à savoir Mohamed Lefki, Amar Arib et Yamina Meftali. Nos futurs élus à l’APN se sont engagés à défendre avec abnégation les intérêts de la région, notamment en matière d’affectation des projets économiques d’envergure et créateurs d’emploi», a par ailleurs indiqué le vice-président de l’APN, qui postule pour un troisième mandat de député afin, a-t-il précisé, «de mettre mon expérience acquise pendant les deux précédents mandats au service de mon pays et de ma région». «Au FLN de Tizi Ouzou, nous sommes confiants que la population saura choisir, le 4 mai prochain, parmi les candidats des 15 listes en lice», assure le candidat tête de liste du FLN, un parti aux commandes de plusieurs communes de la wilaya, en plus de l’APW, en alliance avec le FFS et le RND.

Bel. Adrar