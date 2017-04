Notre forum, 59e anniversaire de la Conférence de Tanger : Le rêve de l’Union maghrébine

«Consciente d'exprimer la volonté unanime des peuples du Maghreb d’unir leur destin et convaincue que le moment est venu de concrétiser cette volonté d'union dans le cadre d'institutions communes, la conférence de Tanger d’avril 1958 considère que la fo rme fédérale répond le mieux aux réalités des pays participants.»

«A cet effet, et dans une phase transitoire la conférence propose l’institution d’une Assemblée consultative du Maghreb arabe, issues des assemblées nationales locales Tunisie, du Maroc et du Conseil national de la Révolution algérienne. Cette assemblée aura compétence pour étudier les questions d'intérêt commun et formuler des recommandations aux organes exécutifs locaux». C’est que l’on peut lire dans un document, classé à l’époque Secret, du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage français (SDECE), daté du 2 mai 1958. C’est a dire deux jours après la clôture de la «Conférence de l'Unité Maghrébine» qui s’est ouverte le 27 avril à 17 heures dans la grande salle de la "Maison de Tanger» (ancien siège de l'Assemblée législative internationale) sur laquelle flottaient les couleurs marocaines entourées du drapeau tunisien et de l’emblème de l’Algérie qui entamait la quatrième année de sa glorieuse révolution de Novembre. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, est revenu, hier, sur cette rencontre qui avait posé les jalons de l’édification d’un Grand Maghreb, où les participants avaient brandi le rêve d’une Union maghrébine, alors à portée de main. Il faut dire que la lutte anticoloniale a eu le mérite de réactiver les sentiments de solidarité et cimenter les liens entre les peuples de la région. L’idée d’unité maghrébine, faut-il rappeler, a germé dès les années vingt, notamment avec la création, en 1926, à Paris de l'Etoile Nord-Africaine par Messali Hadj. Un an plus tard, naissait l'Association des étudiants musulmans nord-africains (AEMNA). Said Mokadem, Secrétaire General du Conseil consultatif de l’UMA, a mis en avant les signes forts de cette rencontre qui s’est tenue du 27 au 30 avril 1958. Elle avait réuni les représentants du néo-Destour tunisien, du FLN et de l’Istiqlal marocain. Les participants, à leur tête, Allel El Fassi, avaient convenu, qu’il ne pouvait y avoir un Maghreb arabe sans l’indépendance de l’Algérie. Pour l’orateur, cette conférence a donné une image sincère de la cohésion des 3 pays. A l’issue de cette rencontre, les représentants des mouvements de libération nationale, avaient exprimé la volonté unanime des peuples du Maghreb arabe d’unir leur destin dans la solidarité étroite de leurs intérêts. Lors de ce conclave, il a été décidé d’œuvrer à la réalisation de cette union . La forme fédérale était considéré la plus apte à réponde le mieux aux réalités des pays participants. La déclaration finale, avait, par ailleurs, abordé l’aide apporté à la France par certaines puissances, plus précisément l’OTAN. Espérant, voir ces pays revenir sur leur décisions, le contenu, dénonçait une telle attitude et lançait un appel à ces puissance pour mettre fin à toute aide politique et matérielle à la France coloniale. Said Mokadem, dira qu’il aura fallu attendre près de trois décennies, émaillées de flux et de reflux entre les pays de la région, mais toujours fidèles à l’esprit de Tanger, pour voir ce vœu se concrétiser par la création de l’union du Maghreb arabe (UMA), en février 1989, à Marrakech. Ce retard est dû, selon l’historien Djamel Yahiaoui, à la défaillance de l’élite maghrébine, qui n’ a pas joué son rôle dans l’édification d’un grand Maghreb surtout, que les points de convergence sont plus important, il citera entre autres le rite malékite adopté comme rite musulman par les 3 pays. Il y a lieu de noter que la célébration de la tenue de la conférence de Tanger se voulait un hommage au Dr Mohamed Larbi Zoubeiri. Auteur de 35 ouvrages, l’historien trouve anormal que l’histoire de l’Algérie soit écrite par ceux que beaucoup considèrent comme des prodiges de l’écriture de l’Histoire alors que leurs ouvrages sont plein de contradictions. Ils ne savent rien sur les origines de l’Algérie. Il est donc impératif pour les Algériens, d’écrire l’histoire de notre pays en nous référant à nos aînés, à ceux qui gardent encore en mémoire de vrais faits historiques.

Nora Chergui