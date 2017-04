Maîtrise des technologies de pointe : une stratégie nationale des nanotechnologies

L’Algérie accuse un retard certain en matière du développement des nouvelles technologies notamment la nanotechnologie et la nanoscience. Pour combler ces lacunes, le professeur Farid Benyahia, ingénieur consultant sur les applications de ces technologies dans les domaines économique et industriel préconise «la mise en place d’une stratégie nationale, claire et bien définie, élaborée au sein d'un centre de recherche où travailleront en synergie des chercheurs, économistes, biologistes, informaticiens, mathématiciens et médecins». «L’introduction de la nanotechnologie en Algérie nécessite de mettre en place des centres de recherches spécialisés et d’appeler les experts algériens qui exercent actuellement dans les pays occidentaux, et même s’il le faut, faire appel au coaching des experts étrangers», a estimé le Pr Benyahia, qui a animé hier, une conférence débat au forum d’Echaâb. Il a souligné la nécessité de créer un centre de recherche pour permettre à l'Algérie de se mettre au diapason des pays développés. L’expert propose que ce centre puisse rassembler toutes les compétences algériennes, dont ceux de la diaspora à l’étranger, pour réfléchir aux moyens d'introduire ces nouvelles technologies en Algérie et la préparer ainsi «à une nouvelle ère». Il explique qu'il y aura, pour les spécialistes en prospective et études stratégiques, «des difficultés et des défis technologiques à surmonter mais également des attentes et espoirs infinis suscités par cette technologie». Le même conférencier a souligné la nécessité de se préparer face à cette éventualité, d’autant plus que notre pays a les moyens de le faire. «Il suffit de créer des institutions chargées de suivre les compétences et de permettre l’émergence des think-tanks une sorte de réservoir de pensée», a-t-il expliqué. L’expert a parlé des enjeux importants d’une telle technologie moderne qui s’accroît de manière rapide, sur le développement du pays. Il a expliqué que les nanotechnologies sont l’ensemble des théories et techniques qui permettent de produire et manipuler des objets minuscules à l’échelle du milliardième de mètre (le nanomètre). «Ce sont des technologies qui demandent des outils de très haute précision pour déplacer les atomes un à un et visualiser ce qui se passe à une échelle aussi petite». Selon le docteur, cette discipline se développe avec de nombreuses applications prometteuses dans des domaines aussi variés que la médecine, l’énergie, l’industrie, la communication ainsi que dans le domaine militaire. Pour illustrer les dangers qui guettent les institutions à ce niveau, il est utile de rappeler que lors d’une récente rencontre sur le sujet, organisée par l’UNECO, un expert allemand avait cité l’exemple de son pays, en soulignant que devant la menace permanente dans le cyberespace, l’armée allemande a enregistré plus de 28.000 attaques numériques en l’espace d’une année. «Il nous faut maintenant, en plus des trois armées (air, terre et mer), une quatrième armée (cyber-force)», a-t-il indiqué, estimant que l’espoir de défendre les institutions sans y mettre les moyens technologiques adéquats, est «un espoir vain». Pour sa part, M. Benyahia a affirmé qu’en Algérie, «des institutions de l’état commencent à prendre conscience de l’importance de cette technologie, notamment, l’institution militaire», tout en avouant qu’«il reste beaucoup de chose à faire pour que l’Algérie arrive à maîtriser cette science, ceci d’autant que sa maîtrise est d’une importance cruciale pour la sécurité intérieure et extérieure de tout pays». S’exprimant au sujet de la sécurité informatique, le spécialiste estime que celle-ci constitue un élément incontournable dans la sécurité du pays, et sa protection est l’un des défis majeurs qui doit être relevé. «Faire face au danger qui guette le pays en matière de sécurité informatique nécessite la mise en place d’une structure étatique spécialisée et encadrée par des experts hautement qualifiés», a-t-il encore insisté, avant de conclure que les systèmes de défense doivent évoluer au même rythme que les systèmes d’attaques «et je pense que l’Algérie possède largement les moyens qui lui permettent de relever ce défi» a exprimé l’expert à la fin.

Salima Ettouahria