Examens scolaires : Les dates de retrait des convocations connues

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier que les candidats aux examens scolaires nationaux (fin de cycle primaire-BEM-baccalauréat) pour 2017 pourront retirer leurs convocations à partir de mercredi 26 avril. Les élèves concernés par les examens scolaires nationaux de 2017 pourront retirer leur convocation, du 11 mai et au 15 juin 2017, pour le baccalauréat, à l'adresse http://bac.onec.dz, du 6 mai au 6 juin pour le BEM à l'adresse http://bem.onec.dz et du 24 avril au 24 mai pour l'examen de fin de cycle primaire à l'adresse http://cinq.onec.dz, a précisé le ministère. L'examen de fin de cycle primaire se déroulera le 24 mai, celui du BEM du 4 au 6 juin et l'examen du baccalauréat du 11 au 15 juin 2017. (APS)