La ministre kenyane de la Défense en visite en Algérie

A l'invitation du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Mme Raychelle Awuor Omamo, ministre de la Défense de la République du Kenya, a entamé une visite en Algérie, précise le MDN.

Cette rencontre constituera «une occasion pour les deux parties algérienne et kenyane d’entreprendre des discussions bilatérales sur l’état de la coopération militaire et les voies de sa diversification aux domaines d’intérêt communs des deux pays», ajoute la même source.

Les deux parties procèderont également à «un échange d'analyses et points de vue sur les questions d’actualité, qui intéressent les deux armées et les deux pays.