Les jeunes un enjeu politique

La plupart des jeunes interrogés sont certains d’aller voter aux élections législatives du 4 mai prochain, alors qu’une minorité se montre indifférente. Mais les deux parties s’accordent sur le fait que les politiques sont éloignés de leur propre quotidien.

Vrai ou faux ? Une chose est certaine, les jeunes estiment que la classe politique ne maîtrise pas forcément les codes de la jeunesse et tient rarement compte de leurs avis. Ils trouvent que les politiques n’offrent pas un environnement favorable à leurs désirs et à leurs aspirations. Comment explique-t-on cette désaffection du politique ? Pourquoi les jeunes sont incapables d’exposer et de résoudre leurs problèmes au sein des formations politiques existantes ?

Comment faire naître l’implication et l’engagement des jeunes qui représentent plus de 70% de la population et qui sont souvent confrontés à de nombreuses difficultés dans la vie politique ?

En réalité il est très difficile de convaincre les jeunes de participer à la vie politique dans un contexte d’individualisme ambiant…

Ils sont beaucoup plus intéressés par le business que par la prise en compte de leurs opinions par la classe politique et ce, malgré leur nationalisme et leur attachement aux symboles.

Néanmoins, il existe une catégorie de jeunes qui adhère aux différentes organisations telles que les partis politiques, les syndicats, les associations et les organisations estudiantines. Cet engagement est plus ressenti au sein des universités ou encore des associations caritatives.

Une autre catégorie, qui forme la majorité des jeunes, préfère exprimer ses idées, ses inquiétudes et ses problèmes à travers les réseaux sociaux, en témoignant de leur quotidien. Ils parlent de tout à savoir le chômage, l’émigration, le manque d’opportunités, l’exclusion sociale et j’en passe. Ils reconnaissent comme porte-parole les blogueurs, « youtubeurs » et les personnalités de la « twittosphère » et de Facebook, les syndicats d’étudiants, et les associations qui œuvrent pour les jeunes. Il faut reconnaître que ces dernières années les politiques incitent la jeune génération à participer aux différents débats et à adhérer au sein de leurs partis, mais puisque il n’y a pas assez d’écho à leurs doléances et à leurs protestations, on les trouve désintéressés et sans motivation. Pourtant les jeunes peuvent être des acteurs clés pour le développement, car ils représentent l’espoir et non pas un danger pour la société. Ils peuvent agir pour le développement et la paix. Néanmoins ils demeurent confrontés à des problèmes souvent d’ordres sociaux économiques et professionnels, de ce fait il va falloir améliorer la communication avec les jeunes et leur participation d’une manière efficace dans la vie politique du pays, les former dans ce domaine, les impliquer dans les différentes activités en leur offrant plus d’opportunités et en leur permettant d’accéder aux postes de responsabilité et de prise de décision.

Cela dit, parler des jeunes, c’est bien. Parler avec les jeunes, c’est encore mieux !

Sarah Sofi