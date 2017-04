Bibliothèques d’El-Tarf : don de 6.000 ouvrages

Plus de 6.000 ouvrages, toutes spécialités confondues, ont été octroyés, à titre gracieux, à trois bibliothèques relevant d’institutions publiques, par la direction de la culture d’El Tarf, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur de la culture M. Adel Safi.

Un premier don de 2.328 titres a été accordé à la bibliothèque communale de Ain Kerma, commune frontalière distante de 26 kilomètres du chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, dans le but, a-t-on ajouté de même source, d’inciter les jeunes à venir goûter au plaisir de la lecture et de rapprocher le livre de l’élève.

Mille autres titres ont été octroyés, à titre gracieux, au centre de culture, de loisirs et de sport relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf, a indiqué la même source, précisant que le troisième don, de près de trois mille livres, a été, quant à lui, remis à trois établissements pénitentiaires d’El Tarf, localisés respectivement à Dréan et Ain Assel, avec pour objectif d’encourager les détenus à la lecture.

Cette initiative louable à plus d’un titre, s’inscrit, a-t-on rappelé, dans le cadre des nombreuses actions dédiées au livre, ce précieux outil du savoir dont la journée mondiale coïncide avec le 23 avril de chaque année. (APS)