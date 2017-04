Réfection de la stèle à l’effigie de Matoub Lounès : conformité avec le portrait du chanteur

La stèle à l’effigie de Maatoub Lounès, inaugurée jeudi dernier à Souk-El-Ténine, à 25 km à l’est de Bejaia, dans le sillage des festivités commémorative du printemps berbère, va être refaite et remise en conformité avec le portrait réel du chanteur, apprend-on auprès de l’APC. "Il y a un problème de ressemblance évident. Les traits de Maâtoub n’ont pas été respectés et apparaissent sous un angle juvénile qui ne sont pas familiers au grand public", s’est-on désolé, soulignant que le maître de l’ouvrage a été saisi, ce lundi, "pour en refaire une copie plus conforme à la réalité". Dès la cérémonie d’inauguration, des habitants de la localité sont montés au créneau pour mettre en cause la qualité artistique de l’œuvre et appelé à son remplacement. Les autorités en place ont dû alors rapidement réagir en informant par le biais d’un communiqué public leur résolution d’accéder à leur vœu. La stèle devrait matérialiser le portrait du chanteur dans un visage mûr. Elle devrait être ré-inaugurée en juin prochain à l’occasion de l’anniversaire de son assassinat, souligne-t-on de même source.

Maâtoub Lounès, né le 24 janvier 1956 à Taourirt Moussa, en grande Kabylie, a été assassiné le 25 juin 1998 à Thala Bounane. 19 ans après sa mort, ce chanteur et poète à la fois, demeure l’un des artistes les plus écoutés et le plus adulé de la Kabylie. (APS)