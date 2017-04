Exposition de peinture de Djahida Houadef à l’institut Cervantès : Expressions vives

Formes et couleurs, mouvements et expressions ont composé l’exposition de peintures de la talentueuse Djahida Houadef. Une promenade artistique à découvrir à l’institut Cervantès d’Alger jusqu’au 22 mai 2017.

"Nombreuses facettes" est le thème choisi par Djahida pour présenter ses 45 œuvres au grand public, amateur de couleurs chaudes et de formes naïves. Traversant le temps, cette collection qui a vu le jour en 2017, remonte à quelques années en arrière. En effet, depuis 2013, de fil en aiguille, cette artiste peintre a construit sa dernière collection autour de plusieurs facettes : titres de peinture et années, autant de thèmes unis sous le même nom. Ce thème interpellant qu’a choisi l’artiste pour cette exposition n’est ni une nouvelle collection ni une rétrospective.

C’est, en revanche, une manière non pas de remettre au goût du jour ses œuvres, mais de leur donner une seconde vie, un nouveau souffle. En effet, sur les murs de cette galerie sont accrochées les quarante-cinq toiles, retraçant un tant soit peu son parcours artistique (de 2013 à nos jours). Le passé côtoie le présent. Les œuvres sont comme ce miroir qui reflète d’une part le talent avéré de Djahida. Connue pour sa peinture particulière, aux couleurs vives et vivaces, (le mariage des tons froids et chauds est exquis et surtout harmonieux), les tableaux transportent dans l’univers pictural de l’artiste. Un univers où l’osmose et la paix règnent en maîtres.

Cette exposition est une occasion qui permet aux amoureux des arts plastiques de revoir certaines des œuvres qui demeurent éternelles, s’inscrivant dans la continuité de la quête de l’artiste-peintre chez laquelle, les formes et la peinture sont en effervescence. De prime abord, tout paraît simple, voire naïf. Mais à bien s’imprégner de ces différentes toiles, l’immensité du travail transparaît… complexité et maturité. Fusionnant les formes humaines ou celles de la nature sont exagérées, avec un fluide esthétique sans pareil. La perspective est débordante. L’ensemble n’agresse pas. Retour, réflexe, explication… Les déterminants sont nombreux pour qualifier cette exposition. Avec son sens de la perfection, elle offre une belle palette de couleurs. Les verts, les jaunes et les oranges dont elle a le secret nous renvoient plaisirs et sentiments, tandis que ses palais à l’architecture bien agencée et ses gros plans nous plongent dans la rêverie. Djahida Houadef est une artiste qui ne cesse d’écouter, de traduire et de transcrire par la peinture de véritables émotions avec pour unique désir de les partager et réussir à faire naître de nouvelles impressions par la découverte d’une autre façon de voir ce qui nous entoure vers l’extérieur. Chaque tableau raconte une histoire, celle de femme qui s’inspire de son vécu, de ce qui l’entoure, de ses origines pour peindre et dépeindre une vision artistique, de laquelle se détache la maîtrise de l’art. "Nombreuses facettes" est le nouvel opus de Djahida Houadef, a découvrir chaque jour à l’institut Cervantès Alger, et ce jusqu’au 22 mai prochain.

Sihem Oubraham