Taleb Abderrahmane : symbole de la jeunesse estudiantine engagée

Rencontré, lors de la vente-dédicace de son ouvrage, Taleb Abderrahmane, guillotiné le 24 avril 1958, paru chez Apic Éditions, Mohamed Rebah revient, dans cet entretien, sur le grand sacrifice de Taleb Abderrahmane, un des plus jeunes martyrs de la cause nationale, brillant étudiant de chimie, militant politique et nationaliste, artificier de la Zone autonome d’Alger durant la Bataille d’Alger.

On dit que Taleb Abderrahmane était un homme de conviction, un idéaliste qui avait une vision d’une Algérie épanouie et développée… Parlez-nous en...

C’était un nationaliste progressiste, un homme de progrès qui rêvait d’une Algérie développée où tous les enfants vont à l’école, où il y a du travail pour tous ses enfants, où son peuple puisse avoir un logement décent car il a vécu à la Casbah dans une pièce de 18 m2 avec ses parents, frères et sœurs. Il a lutté pour cette Algérie jusqu’au dernier souffle, au point d’y laisser sa vie.

En dépit d’être un cerveau de la Révolution algérienne, chimiste et artificier entre autres, son sacrifice est peu connu par rapport à d’autres figures de proue du mouvement nationaliste.



Pensez-vous que la multiplication des écrits est plus que nécessaire pour rappeler le passage d’un héros, parmi tant d’autres, à l’exemple de Taleb Abderrahmane...

Je sens que les gens connaissent de mieux en mieux Taleb Abderrahmane, il y a un grand engouement pour découvrir les parties de sa vie et son sacrifice…

La presse en parle de plus en plus ainsi que la télévision et la radio. J’ai moi-même animé plusieurs conférences à son sujet et j’ai présenté mon livre un peu partout. Il n’y a pas de volonté délibérée d’étouffer Taleb Abderrahmane, bien des écoles et lycées portent son nom, hélas il y a une méconnaissance d’enseignants, il y a des directeurs d’écoles qui portent son nom qui n’ont pas cherché qui était Taleb Abderrahmane, qui n’ont pas songé à organiser des journées d’études… C’est la raison pour laquelle nous devons écrire pour faire connaître nos glorieux martyrs. Mon livre est un ouvrage de recherche dans lequel j’ai essayé de respecter la vérité historique dans la mesure où j’ai eu de bons témoignages, j’ai fait des recherches dans les bibliothèques, c’est un livre de base qui peut être revu, développé et qui pourrait ouvrir des brèches à d’autres recherches, je fais partie de la génération qui a le devoir de transmettre, à présent c’est aux jeunes de continuer le travail. Je pense avoir accompli mon devoir sans trahir sa pensée et son idéal.



Vous avez connu et côtoyé Taleb Abderrahmane. Parlez-nous de son tempérament, de son caractère, de ses qualités et ses caractéristiques...

Il se sentait un peu fragile physiquement à cause de son eczéma. Enfant, il ne se mêlait pas aux jeux brutaux, il était un peu retiré et modeste, fort et modeste. Une âme sensible d’une générosité et gentillesse, je l’ai connu surtout par l’intermédiaire de mon frère, qui était son bon ami aux scouts.

C’était un homme déterminé, un homme de principe, au sujet des bombes qu’ils fabriquaient, il disait que les cibles doivent être militaires ; il formait des artificiers au maquis pour faire des explosifs aux camions afin de récupérer les armes et les munitions, rien que ça. Un homme extrêmement courageux avec un sang-froid exemplaire.

La condamnation de Taleb Abderrahmane a suscité une grande mobilisation chez les intellectuels du monde entier. Peut-on dire que l’exécution barbare d’un jeune étudiant a mis à nu la sauvagerie de l’ordre colonial ?

Il y avait un grand mouvement de la gauche française qui a signé une pétition intitulée « Taleb ne doit pas mourir », mais aussi de grandes figures de la pensée et de la littérature que je mentionne dans le livre. Ils ont présenté la pétition au président de la République française, requête rejetée naturellement.

Je veux dire aussi que des organisations de jeunesse estudiantine réunies à Londres ont signé aussi cette pétition et elles sont montées au créneau pour empêcher cette exécution arbitraire.

Son nom a permis d’internationaliser la cause algérienne.



Un chapitre de votre livre s’intitule « L’enfant du peuple ». Parlez-nous du caractère populaire de Taleb Abderrahmane...

Il a eu un parcours exceptionnel. Je ne veux pas reprendre le mot de combattant car il est galvaudé, mais je dirai que c’est le parcours d’un jeune fils de pauvre qui a lutté d’abord pour s’imposer dans les études dans l’école indigène. Il a acquis la science et le savoir dans des conditions difficiles, il a fait ses études avec brio que ce soit à l’école primaire, secondaire ou même à l’université dans la branche de la chimie. Son père était boulanger, et comme toutes les familles de la Casbah il était pauvre et modeste, c’est le symbole d’une jeunesse qui a lutté et toujours lutter pour devenir un grand moudjahid. Il avait l’esprit ouvert, il a grandi dans un milieu nationaliste à la Casbah, mais à l’université, il était avec les progressistes, une progression non pas connotation politique, mais plutôt celle des idées avancées et ouvertes. Il a laissé tomber ses études, alors qu’il était aimé et apprécié par son professeur Berland qui voyait en lui un grand scientifique et un esprit marquant, pour rejoindre la Révolution. Il est resté en Algérie car il est enraciné dans sa terre et disait toujours vouloir servir son peuple.



Mort à l’âge de 28 ans après avoir accompli un grand devoir, notamment en étant un brillant étudiant… Taleb Abderrahmane est-il le symbole de la jeunesse engagée ?

Et si il y a une chose à montrer aux élèves dans les écoles, c’est bien la déclaration qu’il a faite devant le tribunal militaire lorsqu’il a été présentée pour la troisième fois, ils ont prononcé la peine de mort, et cette déclaration l’a distingué et l’a fait connaître. Une déclaration pleine de sagesse, de force de caractère et de dévouement hors pair. C’était le symbole de la jeunesse estudiantine engagée dans la lutte pour l’indépendance. Il avait une formation politique solide avant de s’engager dans la lutte armée, bien avant 1954, de part sa fréquentation de mouvement de jeunesse, il était aux scouts musulmans qui à l’époque formaient, ne serait-ce que le Nachid qui développe la conscience nationale.

Entretien réalisé par :

Kader Bentounès