Regard : Les moustiques arrivent

À vos gardes, les moustiques arrivent ! Ils envahissent les quartiers et les cités. Dur, dur, de cohabiter avec ces «petites» bestioles certes, mais très endurcies aussi. Leur faire la peau est loin d’être une mince affaire. L’artillerie lourde, les astuces de grand-mère et les méthodes les plus folles pour obliger ces dernières à débarrasser le plancher s’avèrent sans effet. Impossible d’aspirer à la sérénité chez-soi avec ces escadrons qui sèment la terreur dans nos fiefs et qui résistent d’ailleurs à tous les produits anti-moustiques. La température monte d’un cran ces jours-ci et les personnes douillettes vont devoir s’armer de patience et rester zen face à cet ennemi redoutable. Les moustiques avancent, attaquent et malmènent tout le monde. Laisser les volets ouverts est osé et très risqué. On peut payer cher ce geste irréfléchi et imprudent. Nos quartiers crient leur détresse, lancent même un SOS. Les moustiques, encore et toujours, nous en font voir des vertes et des pas mûres. Il faut dire que notre environnement y est pour quelque chose. Il n’y a qu’à voir ces ordures tout autour de demeures pour comprendre la mauvaise qualité de notre cadre de vie. L’absence de campagnes de désherbage, de démoustication et de dératisation, ajoutés aux inondations ont contribué largement à la prolifération des moustiques qui menacent pas seulement notre bien-être, mais également notre santé, sachant qu’ils peuvent être vecteurs de maladies. L’été sera certainement chaud et propice à ces insectes, d’où l’intérêt de réhabiliter les bureaux d’hygiène communaux et surtout renforcer la coordination entre les différents services, notamment les OPGI, la santé, l’hydraulique ainsi que l’intérieur et les collectivités locales, pour lutter contre ce fléau qui revient chaque été et empoisonne nos vies. Heureusement que les jours de l’été sont comptés. Les atomiseurs, les pastilles, sont cette année, une fois de plus, vivement recommandés pour passer des nuits tranquilles

Samia D.