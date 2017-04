Soins à domicile à Béchar : soulagement des patients

Une soixantaine de patients bénéficient depuis début 2017 de soins à domicile, à travers des prestations médicales et paramédicales complètement prises en charge par l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Bechar, a-t-on appris mardi auprès du responsable de cette structure hospitalière.

Alternative à l’hospitalisation ou au placement en institution spécialisée, la prise en charge des soins à domicile pour certaines

pathologies lourdes, cette prestation concerne des malades dans six communes de trois dairas de la wilaya, à savoir Lahmar, Boukais, Mougheul, Kenadza, Bechar et Mrija, a précisé à l’APS M. Abdelwahab Belbachir.

Une ambulance médicalisée et dotée de tout l’équipement médical nécessaire au suivi de ces patients est mobilisée avec un personnel médical et paramédical qui dipose donc de tous les moyens pour les prendre en charge comme s’ils étaient dans un centre hospitalier classique, a-t-il souligné.

Ce segment des prestations médicales du secteur public de la santé, qui est bien accueilli par les patients et leurs familles, s’inscrit dans le cadre d’une opération médicale de proximité lancée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans le but d’une meilleure prise en charge des personnes âgées, des handicapées et des catégories sociales à mobilité réduite, a expliqué M. Belbachir.

Les deux années précédentes, quatre-vingt-dix patients ont bénéficié de ce service médical à domicile à travers les mêmes communes, et ce, dans le cadre de la santé de proximité et de prise en charge de ces catégorie de malades, a rappelé le premier responsable de l’EPSP de Bechar. «Cependant ce service de soins à domicile fait face à l’inexistence d’un établissement spécialisé dans la fourniture de l’oxygène médical. Un centre de distribution existait auparavant mais a été fermé», ont déploré des techniciens de la santé, membres des équipes de soins à domicile. «Ce manque nous oblige à nous déplacer à la wilaya de Sidi-Bel Abbès pour l’acquisition de ce produit, et le cas est le même pour l’ensemble des centres hospitaliers de la wilaya et de celles de la wilaya déléguée de Béni-Abbès", ont-ils affirmé.

Pour sa part M. Belbachir a fait savoir : "Pour ne pas pénaliser les patients, nous avons procédé à l’acquisition de quatre générateurs d’oxygène pour le pourvoi de nos patients et contribuer ainsi à l’amélioration de leur santé".

L’ouverture d’un centre de distribution de cet important produit médical dans la région est devenu «une nécessité» pour le bon fonctionnement des différents services hospitaliers, ont souligné des praticiens de la santé publique. (APS)