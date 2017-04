Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme : bilan positif en algérie

Maladie qui peut être mortelle, le paludisme, qui se transmet à l’homme par des piqûres de moustiques infectées, a été à l’origine de 660.000 décès dans le monde en 2010, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé hier à redoubler d’efforts pour prévenir le paludisme et sauver des vies, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie.

Une journée à Tamanrasset, qui a été marquée hier par l’installation de la commission nationale chargée du suivi du dossier d’obtention de la certification onusienne et des modalités d’application des mesures prises pour la prise en charge et la lutte contre les cas importés. Rappelons que face à ce défi, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté, en mai 2015, une stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, qui vise à réduire les taux de mortalité palustre et l’incidence de la maladie d’au moins 90% d’ici 2030, et souligne également la nécessité d’instaurer une couverture universelle d’intervention antipaludique de base pour toutes les populations à risque, ainsi que l’importance de prise de décisions sur la base de données de surveillance de grande qualité. Premier pays d’Afrique à éradiquer le paludisme, l’Algérie, après avoir obtenu la certification de l’élimination de la poliomyélite dans la région africaine de l’OMS en 2016, s’apprête actuellement à obtenir cette certification et a pris les mesures nécessaires en traçant un programme national de lutte contre cette maladie.

Selon le Pr Smaïl Mesbah, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, «l’Algérie est éligible à la certification de l’élimination de cette maladie dans la région africaine par l’OMS. Nous n’avons plus de cas de transmission depuis déjà trois ans», tout en signalant qu’un programme national 2016-2018 pour le renforcement de la surveillance et de la lutte anti-vectorielle sera élaboré et soumis à l’OMS. «Nous considérons cette maladie vectorielle comme une menace récurrente, un risque potentiel de sa réintroduction à la faveur d’un certain nombre de conditions

environnementales favorables du sud du pays, et c’est pourquoi la vigilance demeure de mise par le renforcement des mesures de prévention, de surveillance, d’alerte et de riposte précoces», a-t-il précisé. Et de signaler que c’est dans ce cadre qu’avec l’appui de l’OMS, le ministère de la Santé a élaboré et engagé la mise en œuvre de son plan d’élimination placé sous le thème «L’assaut final vers la certification de l’élimination du paludisme».



69% des cas évités en Afrique grâce aux moyens de lutte



Avec le diagnostic et le traitement, l'OMS recommande un ensemble d'approches de prévention qui ont fait leurs preuves, notamment l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide, la pulvérisation d'insecticide à l'intérieur des habitations et les traitements préventifs pour les groupes les plus vulnérables, à savoir les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans et les nourrissons.

«Les outils recommandés par l'OMS ont permis de faire des progrès mesurables dans la lutte contre le paludisme», a déclaré la Directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan. «Nous devons toutefois donner une plus forte impulsion à la prévention, en particulier en Afrique, le continent qui supporte la charge la plus élevée de la maladie.»

En Afrique subsaharienne, région qui supporte 90% de la charge mondiale du paludisme, plus de 663 millions de cas ont été évités depuis 2001. Les moustiquaires imprégnées d'insecticide ont eu le plus fort impact représentant 69 %, selon les estimations.

Le dernier rapport de l'OMS

sur le paludisme dans le monde (2016) met en lumière les principales lacunes en matière de couverture par la prévention, en particulier en Afrique subsaharienne. On estime qu'en 2015, 43% des personnes exposées au risque dans la région n'étaient pas protégées par les moustiquaires ou les pulvérisations d'insecticide à l'intérieur des habitations. Environ 69% des femmes enceintes dans 20 pays africains n'avaient pas accès aux trois doses au moins recommandées par l'OMS pour le traitement préventif.

Dans la région du Sahel, où la plupart des cas de paludisme et les décès d’enfants causés par la maladie surviennent pendant la saison des pluies ; l'OMS recommande la chimio-prévention du paludisme saisonnier, un traitement préventif qui a donné la preuve de son efficacité en permettant de réduire d'environ 75% les nouveaux cas de paludisme sévère chez le jeune enfant. En 2015, 10 pays (Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad et Togo) ont adopté la chimio-prévention du paludisme saisonnier et ont commencé à la mettre en œuvre.



Un programme inachevé



Selon le rapport de l'OMS, le nombre de cas de paludisme a baissé de 21% à l'échelle mondiale entre 2010 et 2015 et celui des décès de 29% sur la même période. En Afrique subsaharienne, l'incidence du paludisme et le taux de mortalité ont baissé de 21% et de 31%, respectivement. Cela dit, les progrès ont été particulièrement lents dans les pays sous-développés et ayant une forte présence du paludisme.

Pour accélérer les progrès vers ces cibles mondiales, l’OMS appelle les pays touchés et leurs partenaires du développement à augmenter leurs investissements dans la prévention du paludisme. Parallèlement, l’Organisation demande d’accroître le financement pour la mise au point, l’évaluation et le déploiement de nouveaux outils.

De forts investissements dans la prévention du paludisme et dans les nouveaux outils propulseront les pays sur la voie de l’élimination tout en contribuant à d’autres objectifs de développement durable, comme l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant.Avec les ressources requises et l’union de tous les partenaires, nous pourrons inscrire notre vision commune, en finir définitivement avec le paludisme.

S. S.