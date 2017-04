Grand angle : Le temps de l’action

25 millions d'enfants de 6 à 15, c'est-à-dire en âge de scolarisation, sont privés de ce droit élémentaire dans 22 pays affectés par des conflits qui datent pour certains de plusieurs années. Le chiffre est communiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Une autre organisation des Nations unies, la FAO, a mis en garde contre une autre menace qui pèse sur vingt millions de personnes. Elles pourraient mourir dans les six prochains mois en raison de la famine qui sévit dans plusieurs pays dont ceux qui sont affectés par des conflits, avertit-elle. Au Yémen où se déroule l’une des plus graves crises humanitaires que le monde a connu, ce sont quelque 12 millions de Yéménites qui sont affectés par les retombées du conflit en cours et qui a pris, depuis l’intervention de la coalition arabe en 2015, une proportion plus dramatique encore. Une situation qui a poussé le nouveau Secrétaire général de l’ONU a lancé un cri d'alarme, alertant sur la situation désastreuse dans ce pays. M. Antonio Guterres a appelé la communauté internationale «à financer l'aide humanitaire dans ce pays en guerre afin de mettre un terme à la plus grande crise alimentaire au monde». L’urgence est signalée pour éviter qu’au Yémen et dans les autres pays ces situations de privation et de famine perdurent car elles attentent à la vie et bafouent un droit légitime des hommes. Celui de vivre dans des conditions décentes. Voire juste humaines. Mais souligner la nécessité de réagir et d’agir urgemment pour que cessent les souffrances, des yéménites à titre d’exemple, ne suffit plus. En effet, ces appels donnent souvent à penser qu’ils sont lancés juste pour apaiser les consciences et déresponsabiliser la communauté internationale, qui a une grande part de responsabilité dans les conflits, car n’ayant pas pu trouver les solutions et inciter les belligérants à recourir à la seule voie indiquée en pareilles circonstances, à savoir s’asseoir autour d’une table de négociations et entamer un dialogue inclusif. L’inertie diplomatique n’est en aucun cas justifiable ni acceptable dans la mesure où il s’agit —aussi bien dans le cas du Yémen que pour les autres pays affectés également par des conflits armés—, de mettre un terme à des situations que tout un chacun dénonce. Aujourd’hui, face à ces statistiques avancées par des organisations onusiennes, la communauté internationale ne peut plus se contenter de ce semblant de volonté de régler les conflits. Elle est tenue d’assumer ses responsabilités. Et s’agissant du Yémen, c’est l'occasion pour elle, estiment des experts, «de faire mentir l'attribut qui colle généralement à ce conflit qui dure maintenant depuis plus de deux ans : la guerre oubliée».

Nadia K.