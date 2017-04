Conjoncture : Devoir de solidarité

Le pays traverse une situation financière difficile, tant il est vrai que la crise est bien présente, avec ses effets sur les finances publiques. Mais le pays continue à résister, aux plans économique et social, grâce aux mesures rationnelles prises par le gouvernement dans le sens de la préservation des ressources et des équilibres macroéconomiques. Il s’agit de persévérer dans cette direction, pour consolider les acquis sociaux et éviter d’hypothéquer l’avenir des futures générations. Aussi, des efforts doivent être déployés pour traverser sereinement cette phase délicate et décisive. Une période transitoire devant impérativement guider le pays dans la trajectoire d’une économie «libre de toute dépendance aux richesses naturelles», ce qui suppose une démarche solidaire et engagée. Le Premier ministre l’a bien souligné : «Cette dynamique positive nécessite soutien et appui, en veillant constamment à la création de la richesse et à la modernisation de l’économie nationale.» Par voie de conséquence, il n’est plus question de cogiter sur un état des lieux, la conjoncture que vit le pays est bien complexe et l’urgence dicte que la priorité doit aller à la sauvegarde de la «souveraineté de notre décision économique», d’autant plus que «notre décision politique en est tributaire», a clairement spécifié M. Abdelmalek Sellal, lors d’une précédente rencontre avec les walis. En fait, 2017 sera notre dernière chance, pour opérer le changement préconisé, en matière de vision et de management économique.

Une transformation structurelle appelée à consacrer les fondements devant guider à l’avenir, le processus de développement.

Le nouveau régime de croissance, basé sur la diversification des ressources économiques, ne peut, dans sa conception, sortir de l’esprit du contrat moral, à savoir le pacte économique de croissance, dans le sens qu’il engage les parties de la réunion tripartite à s’inscrire dans la démarche globale. Si les pouvoirs publics, en tant que garant de cette entreprise et en tant qu’acteur principal dans le pilotage de la dynamique économique, ont ce devoir de veiller aux conditions et moyens de mise en œuvre des objectifs, il n’en demeure pas moins que la nature de la conjoncture et des défis exige que l’ensemble des acteurs soient solidaires dans cette épreuve.

D. Akila