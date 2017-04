Complexe sidérurgique d’El-Hadjar : Démarrage de la production des produits plats

Le groupe sidérurgique public Imetal, dont dépend le groupe Sider, a annoncé le démarrage de la production des produits plats au niveau du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. La première coulée conforme est sortie, lundi dernier du Haut Fourneau no 2, après l’achèvement de l’ensemble des réglages nécessaires, ont précisé à l'APS, des responsables du groupe Imetal. La commercialisation des produits plats d’El-Hadjar permettra de satisfaire la demande des transformateurs métallurgiques qui se fournissent actuellement en produits importés, précisent-ils. Le complexe d’El-Hadjar a bénéficié d’une opération de revamping et de modernisation de ses installations industrielles, avec la remise à niveau totale du haut fourneau et de l’unité de préparation de la matière (PMA). À présent, tout le fonctionnement est automatisé, avec une salle de contrôle ultramoderne, indiquent les mêmes responsables. Pour rappel, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait procédé, en mars dernier, à la remise en service des installations rénovées du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, lancées dans le cadre du plan d’investissement engagé par les pouvoirs publics au profit de cette importante base industrielle. Le plan d’investissement ayant ciblé le complexe avait été lancé en septembre 2015, suite au recul des niveaux de production annuelle à 300.000 tonnes d’acier liquide du complexe ayant conduit à la résiliation de l’accord de partenariat avec le groupe ArcelorMittal et la reprise par l’État de la totalité du capital du complexe, désormais filiale du groupe public Imetal. L’opération de réhabilitation a concerné l’unité de préparation de matières premières et aggloméré, le haut fourneau no 2, l’aciérie à oxygène no 1, la centrale à oxygène, les installations énergétiques et le réseau de logistique, pour une enveloppe financière de 430 millions de dollars. L’objectif de cette première phase était de porter la capacité de production du complexe à 1,2 million de tonnes, vers 2017-2018. (APS)