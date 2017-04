Salon de la sous-traitance : priorité à l’intégration

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) a procédé, hier en son siège à Alger, à l’évaluation de la 4e édition du Salon national inversé de la sous-traitance «SANIST». Dans son intervention, Mohamed Chami, directeur général, qualifie cette manifestation de la «plus importante», en ce sens qu’elle symbolise le double objectif recherché : diversifier l’économie nationale et mener à bon port le nouveau modèle économique de croissance. Et relève que, dans la phase actuelle, l’intégration économique s’érige en une priorité. De son côté, Abdelghani Mebarek, DG de la PME au ministère de l’Industrie, annonce qu’après les deux clusters créés dans les domaines de l’agriculture et l’économie numérique, un autre, lié au domaine de la mécanique et de la sous-traitance, verra prochainement le jour. L’adoption récente de la loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise devra, selon lui, ouvrir de grandes perspectives au développement de la filière de sous-traitance, en Algérie. Abdeslam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, avait déclaré à maintes reprises que «l’année 2017 sera celle de la sous-traitance», qui est «l’une des priorités primordiales du gouvernement, et ce afin de booster la machine industrielle locale, au lieu de recourir à l’importation». Quant à Kemal Agsous, président du Conseil de la Bourse algérienne de la sous-traitance, il s’est félicité de cette évaluation «correcte» qui permet aux organisateurs du Sanist de mieux observer les acquis et les incohérences. Il annonce la tenue, fin 2017 à Sétif, d’un regroupement entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Rachid Sai, directeur de l'animation et du développement de l'entreprise auprès de la Caci, a précisé qu’entre autres objectifs due Sanist, figurent la substitution du produit local à celui importé, l’accroissement de l’intégration, la résorption du chômage et la nécessité de booster la relation entre entreprises. En termes de chiffres, il explique que 45% des personnes sollicitées ont trouvé «bonne» l’organisation du Salon. Aussi, pas moins de 95% des prestataires ont émis leur vœu de participer à la prochaine édition qui se tiendra en 2018. À l’issue du 4e Sanist, enchaîne M. Sai, le nombre de visiteurs a atteint 892, dont 40% s’étaient intéressés à l’industrie, 30% aux services et 10% au bâtiment. La 4e édition du Salon national inversé de la sous-traitance, «SANIST», a mis en évidence l’importance de cette activité dans l’accompagnement de l’industrie nationale et la nécessité pour les investisseurs de contribuer à son développement. Il y a lieu de souligner que dans le cas du Salon inversé de sous-traitance, les exposants, qui sont les acheteurs, viennent exposer leurs besoins en produits, fournitures ou services.

Fouad Irnatene