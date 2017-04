Du 14 au 16 mai à Alger : 18e forum pharmaceutique africain

L’Algérie abritera du 14 au 16 mai prochain, le 18e Forum pharmaceutique africain. Plus de 3.000 participants, représentant pas moins de 32 pays africains sont attendus à cet événement annuel continental, créé par les ministres africains de la Santé, à Yaoundé (Cameroun), en 1999. Cette importante manifestation, placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aura à disserter autour de deux thématiques importantes, à savoir, la gouvernance du secteur pharmaceutique africaine et mondial et les moyens à même de jeter les bases d’une industrie solide du médicament dans l’ensemble des pays du Continent. Convié à s’exprimer hier sur ce sujet, le président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, a notamment souligné que l’objectif de ce forum est «d’accueillir à Alger, l’Agence africaine du médicament. Ceci d’autant que l’Algérie dispose d’atouts considérables, parmi lesquels figure une industrie pharmaceutique développée et performante, constituée de pas moins de 80 unités de production, et d’un laboratoire de contrôle de qualité des médicaments référencé au niveau de l’Organisation mondiale de la Santé» a souligné le responsable.

Poursuivant ses propos, M. Benbahmed relève que notre système de sécurité sociale est «généralisé», et que la création de l’Agence nationale du médicament ainsi que la mise en route d’une industrie pharmaceutique performante sont autant d’instruments qui sont à même de contribuer à jouer un rôle majeur dans la création, le développement et la régulation du secteur pharmaceutique en Afrique.

A propos du volume des médicaments utilisés dans le continent, M. Benbahmed, a indiqué que ce dernier est chiffré, en fait, à quelque 35 milliards de dollars, soit, entre 3 et 5% de la consommation mondiale. «Ce n’est pas beaucoup mais c’est un taux qui est en considérable croissance», a-t-il expliqué. Mais que représentent, donc, la production et l’industrie du médicament par rapport à l’importation ? A cette question, le président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens répond que celle-ci se situe à hauteur de près de 55% notant que «Nous produisons plus que nous importons». Et d’ajouter : «Nous accordons, pourtant, beaucoup de dépenses en importation pour le traitement de pathologies, comme le cancer pour lequel nous ne produisons pas encore beaucoup de molécules en Algérie.



« La production de médicaments est plus importante que celle du Maroc et de la Tunisie réunis »



«C’est dire que la part de la production nationale, si nous devions la comparer par rapport à ce que nous importions il ya une dizaine d’années, cela aurait été de plus de 80%. Cependant et grâce à la volonté des autorités et l’engagement de nos praticiens, nous développons des efforts considérables pour prendre en charge le cancer en Algérie ainsi que les autres pathologies dues à la transition épidémiologique».

Le responsable assure également qu’«avec des investissements conséquents dédiés, notamment dans le développement de certaines molécules en Algérie, nous pourrons dépasser ce cap de 55%». Remarque importante à retenir ici, le marché du médicament en Algérie est estimé, en volume, à environ 3 milliards de dollars. Dans cette optique il signalera que l’Algérie est devenue leader dans le domaine de la production de médicaments, précisant que celle-ci est plus importante que celle du Maroc et de la Tunisie réunis et qu’en ce sens, elle se pose comme modèle de référence à ces derniers. Evoquant la question de l’approvisionnement de médicaments de l’étranger, l’hôte de la radio a indiqué que cette opération se faisant par le biais d’appels d’offres par le passé, mais qu’aujourd’hui, l’équation «est beaucoup plus complexe», du fait que notre pays dispose désormais d’une forte production locale, qu’il est et qu’il fait face d’autre part, à l’émergence de maladies dont les thérapies sont fort coûteuses «tel le cancer qui revient très cher» à traiter, d’où la nécessité, souligne-t-il, de disposer d’outils performants» pour appréhender les divers facteurs qui y sont liés. S’exprimant par ailleurs, à propos de l’informel, le président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens mettra à profit cette opportunité de son passage sur les ondes de la Radio nationale pour saluer la décision des autorités de procéder à la fermeture des «soi-disant herboristes». Evoquant ensuite la question de contrebande frontalière, M. Lotfi Benbahmed fera savoir que «dans ce cadre là, un engagement a été signé avec nos partenaires maghrébins (Maroc-Tunisie-Mauritanie). Cet engagement consiste à signaler aux autorités de chaque pays, à chaque fois que des médicaments viennent des pays voisins». Ce protocole devrait être élargi à l’ensemble des pays africains, à l’occasion de la tenue, du 14 au 16 mai prochain, du 18e Forum pharmaceutique africain, annonce le président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens.

Soraya Guemmouri