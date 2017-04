Partenariat Algérie - UE : 20 millions d’euros pour le développement rural et agricole

Une enveloppe financière de l’ordre de 20 millions d’euros a été consacrée à la faveur d'une convention de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne pour concrétiser un programme d’action pilote de développement rural et agricole, a indiqué hier, le représentant du programme de l’UE au niveau de la wilaya de Ain Témouchent, l’expert Bouziane Rahmouni.

Ce programme, auquel a contribué l’UE à hauteur de 10 millions d’euros touche les wilayas de Sétif, Laghouat, Ain Témouchent et Tlemcen au titre de l’initiative de l’UE destinée aux pays voisins de l’Est européen et ceux de la rive sud de la Méditerranée, a précisé M. Bouziane Rahmouni, lors d’une journée d’information, tenue à Ain Témouchent, sous le thème «Nouvelle dynamique des espaces ruraux».

Cette convention de financement a été signée entre l’Algérie et l’UE en décembre 2014. Son lancement a été effectué au mois d’avril courant pour se poursuivre jusqu’en 2019. Elle vise à contribuer à améliorer les conditions de vie à travers l’augmentation de revenus, à offrir des opportunités de travail en zones rurales, à accompagner des projets innovants en développement agricole avec la participation de tous les secteurs professionnels de filières agricoles.

L'expert français, Jean-Pierre Botoni, spécialiste de l'étude des filières et la valorisation des produits, a expliqué, au cours de cette rencontre, tenue en présence des partenaires du secteur agricole et diverses associations liées à ce secteur, que la spécificité de ce programme réside dans la formation des agents en techniques de commercialisation de leurs produits, dans la recherche de moyens de promotion des produits et dans l’implication d’autres secteurs tels que le tourisme, l'artisanat, la formation professionnelle et le commerce qui ont une relation étroite avec ce programme.

Le directeur local des services agricoles, Naimi Berkane, a insisté sur la nécessité d’exploiter les opportunités de ce programme de partenariat par les professionnels du secteur.

Il a estimé que ce programme de partenariat ouvrira des perspectives prometteuses devant les populations ciblées pour améliorer la production et assurera la promotion du monde rural. Des experts devront effectuer des visites sur le terrain dans plusieurs communes de la wilaya, tout au long de la semaine, pour discuter avec des professionnels du secteur, les associations versées dans les domaines agricole et environnemental, des mécanismes devant être adoptés pour accompagner ce programme et atteindre les objectifs tracés, a souligné M. Bouziane Rahmouni. (APS)