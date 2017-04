Lutte contre la spéculation durant ramadhan : Un marché « Errahma » dans chaque commune d’Alger

Les autorités de la wilaya d’Alger ont décidé de récupérer des grands centres commerciaux et les salles omnisports non exploités, et cela aux fins d’en faire des «marchés de solidarité», durant le mois de Ramadhan.

Destinés aux petites bourses, ces marchés communément appelés «Souk Errahma» seront ouverts cette année, à travers les 57 communes de la capitale durant le mois de Ramadhan, «où les tarifs seront bien en dessous de ceux pratiqués sur les marché locaux», a annoncé hier, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

«Cette initiative vise essentiellement à assurer l’approvisionnement direct des citoyens en produits de large consommation et le renforcement du pouvoir d’achat des ménages», a précisé le wali d’Alger, tout en expliquant que ces espaces de vente, proposeront toutes sortes de denrées alimentaires de large consommation à des prix abordables pour lutter contre les spéculateurs qui sont à l’origine de la flambée des prix.

M. Zoukh a souligné, dans ce sens, la mobilisation d’équipes de contrôle de la qualité des produits à travers les marchés pour veiller à la santé des citoyens, lors du mois sacré.

Par ailleurs, le chef de l’exécutif de la wilaya, a révélé qu’une aide pécuniaire de 5.000 DA, sera également octroyée à chaque famille nécessiteuse dans la wilaya. «Les services de la wilaya d’Alger sont en train d’établir la liste des familles nécessiteuses éligibles à l’aide de 5.000 DA», a-t-il révélé.

Il y a lieu de souligner que cette initiative prise de rééditer chaque année une formule gagnante, s’est faite au vu du franc succès et de la grande affluence qu’il connaît d’année en année. Une formule qui a vu le jour grâce à une coordination entre le bureau d’Alger de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), par le biais de l’UGTA, le ministère du Commerce, et la wilaya d’Alger, et ce, pour contrecarrer les spéculateurs qui sont les responsables de la flambée des prix des produits de base.

Des dépassements constatés sur le terrain, et qui ont été à l’origine, comme le dira M. Sid-Ali Boukerrouche, coordinateur du bureau de l’UGCAA d’«une enquête menée par le bureau de cette instance et qui a fait ressortir que certains spéculateurs parmi les grossistes des produits alimentaires à Oued Semmar (commune de Gué de Constantine) ne se contentent pas de stocker des produits de large consommation pour augmenter les prix et mettent également en vente des marchandises périmées», a-t-il observé. Il a appelé dans ce sens le ministère du Commerce à intensifier les opérations de contrôle avant le mois de Ramadhan.

La flambée des prix des fruits et légumes durant cette période est due à «la connivence entre certains agriculteurs et les commerçants de gros des fruits et légumes d’Eucalyptus dont certains stockent certains produits demandés lors du mois sacré dans des chambres froides pour provoquer la flambée des prix» a ajouté M. Boukerrouche.



Des marchés de gros pour freiner la spéculation



«Le bureau d’Alger de l’UGCAA a immédiatement informé le ministère du Commerce», a-t-il fait savoir appelant encore une fois, par la même occasion ce département à intensifier les opérations de contrôle au niveau du marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus.

De son côté, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a plaidé, lui aussi pour une maîtrise de l'inflation et des prix des fruits et légumes, et ce à travers l'accélération de la réalisation des marchés de gros qui mettent un frein à la spéculation.

Il a indiqué que la commercialisation des fruits et légumes en Algérie demeure otage de l'inflation induite par la spéculation, en l'absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l'année. «Les marchés de gros mettent un frein à l'inflation et assurent la disponibilité des fruits et légumes tout au long de l'année», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé à accélérer la réalisation de ces infrastructures qui jouent le rôle de régulateur de la production et de la commercialisation des produits agricoles.

Pour sa part, le ministre du Commerce par intérim, M. Abdelmadjid Tebboune a évoqué la semaine dernière, la «faiblesse» des moyens disponibles pour lutter contre la spéculation dans l’activité commerciale. «Nous luttons contre la spéculation avec les moyens dont nous disposons», avait-il assuré en précisant que seuls 10.000 contrôleurs sont sur le terrain à l’échelle nationale alors que les besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs (…).

Avec ces effectifs, il est quasiment impossible de contrôler chacun des 3.250.000 commerçants en activité à travers le pays», a-t-il ajouté, spécifiant qu’une série de mesures a été prises pour contrecarrer ce genre de dépassements devenus monnaie courante. La décision d’installer ces marchés de la Rahma durant le mois sacré étant certainement l’une d’elles.

Sarah A. Benali Cherif