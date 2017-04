Paroles d’urnes : dernière ligne droite

A son seizième jour, l’engagement de la base militante s’est avéré insuffisant pour mobiliser la foule. On se contente le plus souvent de promesses sur les thèmes du logement et de l’emploi pour faire vibrer la fibre sensible d’un citoyen peu réceptif à vrai dire à ce discours qui n’est plus porteur. La majorité des partis en lice a occulté le fondamental, c'est-à-dire la vulgarisation du rôle et des missions premières d’une institution censée apporter sa contribution dans la réactualisation de la législation en fonction de l’évolution du pays, suivre l’exécution du programme du gouvernement et contrôler l’action publique.

Rares d’ailleurs sont les partis en lice qui sont rentrés dans le vif du sujet sur les perspectives économiques, pour approfondir le débat sur la situation géostratégique et situer les enjeux du contexte face à la chute des prix du pétrole provoquant de facto une crise financière et ravivant les menaces d’instabilité pesant sur le pays à travers ces foyers de tension observés à nos frontières. Le constat reste amer au grand regret de l’électeur heureusement conscient de l’importance et de la portée de cette consultation dans la consolidation des fondements de l’institution législative au-delà de sa composante et de la préservation des acquis de la réconciliation nationale.

Deux paramètres essentiels pour assurer un développement harmonieux et répondre aux attentes des populations. A une semaine de la clôture de cette campagne, les chefs de parti et candidats sont tenus impérativement d’augmenter la cadence et de se focaliser sur une démarche pragmatique visant la rentabilisation des potentialités nationales, la promotion de l’outil de production et l’encouragement de l’esprit d’initiative et de management des jeunes opérateurs. Une démarche de nature à donner de l’espoir et à stimuler le commun des électeurs. Une démarche enfin pour la conjugaison des efforts et l’attribution à la notion de souveraineté son authentique signification…

Déterminante donc est cette dernière semaine de campagne pour rappeler les exigences d’une étape et insister sur la nécessité d’une participation massive.

A. Bellaha