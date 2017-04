BEJAIA : Ikhlef Zina Tête de liste RPR : à l’écoute des citoyens

De simple chef de service du bureau d’études à l’ex-entreprise ENMTP de Bejaia, elle se retrouve à la tête du syndicat de l’entreprise après avoir été la seule femme employée à soutenir la grève des travailleurs. Il s’agit de Madame Ikhlef Zina, épouse Ouagueni, ex-député et vice-présidente de la commission santé, travail, formation professionnelle et sociale, au dernier mandat sous les couleurs du RND et qui fut choisi par la Rassemblement Patriotique Républicain (RPR) pour diriger la liste des candidats aux prochaines élections législatives. Un parcours politique qui lui semble favorable pour affronter une seconde fois les urnes. Pour Madame Ikhlef, son parrainage par le RPR, bien que trois autres formations politiques l’aient sollicitée, lui permet d’asseoir les structures locales de ce parti pour les prochaines élections locales, qui compte déjà 12 élus locaux dans la wilaya.

La candidate dira que durant le mandat de député, elle avait concentré ses efforts sur le développement local en appuyant des projets inscrits au profit de la wilaya de Bejaia. « J’ai œuvré pour la réalisation des établissements hospitaliers de Adekar, Béni Maouche, le centre anti-cancer d’Amizour et le CHU pour la wilaya qui a été gelé.

J’ai toujours été à l’écoute des citoyens en ouvrant une permanence pour recevoir les doléances des habitants de la wilaya », a déclaré la candidate du RPR. Et d’ajouter « Durant cette campagne nous avons sillonné les communes pour des rencontres de proximité. Le message sincère et sans promesses farfelues passe très bien avec les gens qui suivent mes déplacements.

Une fois élue, je m’engage à transmettre les préoccupations des citoyens et de défendre tous les projets de la wilaya ».

Mme Ikhlef conclut qu’il appartient aux électeurs d’aller massivement voter et faire le meilleur choix pour l’intérêt de la wilaya.

M. Laouer