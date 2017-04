Hamra Fouzia, tête de liste FNA à Oran : « Mon atout, la proximité »

Hamra Fouzia est la seule femme tête de liste à Oran. Agée de 41 ans et mère de deux enfants, Mme Hamra est militante du parti FNA depuis 2010 et membre de son bureau de wilaya.



Question : Vous conduisez la liste du FNA à Oran comment allez-vous convaincre les Oranais de voter pour vous ?

La stratégie sur laquelle je me base dans ma campagne est la proximité. Au premier contact, les gens affichent leur indifférence à l’égard des élections. Ils disent que tous ceux pour qui ils ont déjà voté leur ont tourné le dos et n’ont rien fait, une fois élus. Ainsi, je leur explique que, moi, je me présente pour la première fois aux élections et que je connais très bien les préoccupations des citoyens grâce à mon travail durant 15 ans dans un groupe de presse de journaux locaux qui ont toujours ouvert leurs portes au citoyen lambda.

En outre, je leur présente les grandes lignes du programme de notre parti ; à savoir la stabilité dans le secteur de l’éducation nationale afin de préserver l’avenir des élèves, la revalorisation du secteur de l’agriculture comme un pilier d’une économie alternative qui ne dépend pas des recettes pétrolières. Sinon, tous les candidats de notre parti se sont engagés à ouvrir une permanence locale s’ils sont élus et à tenir des rencontres régulières au niveau des communes avec les citoyens pour présenter leur bilan



Quelle serait votre première action si vous êtes élue ?

Les sorties sur le terrain m’ont permis de prendre connaissance davantage des vraies préoccupations des habitants d’Oran. Il y en a plusieurs, certaines sont prises en charge d’autres pas encore.

Parmi celles qui empoisonnent la vie des milliers de citoyens, c’est le logement. Dans ce volet, mon premier combat serait de tout faire pour aider les gens qui attendent un logement social depuis des dizaines d’années. Ceux qui respectent la loi et attendent que leur dossier de demande d’accès au logement social soient validé dans le cadre de la loi. Ceux qui refusent d’enfreindre la loi en recourant aux procédés malhonnêtes et à l’anarchie.



Quelle appréciation faites-vous du déroulement de la campagne ?

Ce que j’ai retenu depuis le début de la campagne, c’est la nécessité de convaincre le citoyen d’aller voter. Il faut redonner de l’espoir aux gens mécontents et en ce qui me concerne, j’ai réussi à le faire avec nombre d’entre eux.

A ce jour, j’ai sillonné la majeure partie des communes d’Oran. Le meilleur retour je l’ai enregistré dans la commune de Boutlélis, du fait qu’elle abrite de fortes populations rurales et beaucoup d’agriculteurs qui n’attendent qu’un coup de main de la part des pouvoirs publics pour travailler la terre et relancer le secteur agricole. J’ai noté, aussi, un bon accueil chez les commerçants des marchés couverts de la ville. Ils disent que je suis la seule candidate qui a pensé à aller les voir et écouter leurs préoccupations.

Amel Saher