Campagne électorale législative : grand intérêt pour les régions enclavées dans les programmes des partis

Les caravanes de candidats, qui sillonnent les différentes agglomérations et hameaux épars de la wilaya d’Illizi à la rencontre des citoyens et électeurs, des régions enclavées notamment, ont été le fait saillant de la campagne électorale depuis son lancement, il y a plus de deux semaines.

La plupart des candidats d’Illizi ont, devant l’étendue de la région, opté pour la mobilisation de véhicules tout-terrain (4x4), arborant l'emblème national et leurs posters pour sillonner la wilaya par conviction de l’impérative prise en charge des attentes des citoyens de cette zone. Lors des meetings et rencontres de proximité, ces candidats ont, dans le but d’attirer et de séduire l'électorat, essayé, chacun avec sa méthode, d’expliquer leurs programmes et se sont engagés à soulever, une fois élus, leurs préoccupations aux instances centrales concernées, ont indiqué des citoyens. Les thèmes liés à la vie quotidienne des populations des zones enclavées, notamment la promotion de la couverture médicale et l’amélioration des prestations médicales dans les régions reculées, ont été au centre des programmes électoraux de certains candidats en déplacement à travers ces régions, tentant de glaner le plus grand nombre possible de voix d’électeurs inscrits aux bureaux électoraux, aussi bien fixes qu’itinérants.

D’autres sont allés présenter leurs idées de réalisation des attentes des électeurs en s’engageant, en cas d’élection, à créer des structures médicales et des polycliniques et à intensifier les campagnes et visites médicales en vue de contribuer effectivement à l’amélioration de la couverture médicale des populations nomades et de zones reculées, en plus de l’engagement à ouvrir des établissements scolaires, notamment des collèges, au niveau des zones éloignées actuellement dotées d’écoles primaires seulement.

Le tête de liste de l’Alliance du Mouvement de la société pour la paix-Front du changement (MSP-FC) dans la wilaya d’Illizi, Miloud Boualba, a cité, entre autres axes du programme électoral présenté lors de ses sorties sur terrain à travers les régions reculées, la création de réserves pour le pacage afin d’organiser l’activité d’élevage, la promotion de l’agriculture en tant que secteur vivrier pour de nombreuses familles de la région, en plus de l’intensification des campagnes médicales et la mobilisation d’une ambulance pour chaque région enclavée.

Les rencontres de proximité plutôt que les espaces clos et exigus



Le fait est de constater également que les candidats en lice pour les prochaines législatives ont tendance à animer pratiquement leur campagne sur le terrain en investissant les quartiers et les places publiques pour se rapprocher, disent-ils, davantage des électeurs, plutôt que des espaces clos et exigus, comme les salles, car permettant une meilleure approche et donc une meilleure mobilisation, persuasion et séduction de l’électorat. De leur côté, des candidates du Tassili N’Ajjer, briguant des sièges au Parlement, ont, depuis le lancement de cette campagne le 9 avril courant, animé plusieurs rencontres féminines de proximité dans les quartiers à travers les grands centres urbains de la wilaya, ainsi que dans des régions enclavées pour exposer leurs programmes, au moment où d’autres ont mis à profit mariages et fêtes pour présenter, entre gent féminine, certains axes de leurs programmes électoraux.

Dans ce cadre, la tête de liste de candidates du Rassemblement national démocratique (RND), Keltoum Bougherari, a indiqué que ses rencontres de proximité avec la gent féminine, dans le cadre de la campagne électorale au niveau des régions enclavées, a permis de cerner une "série de préoccupations" de la femme dans le Tassili N’Ajjer. Parmi elles, la promotion de la femme rurale, son soutien en matières premières pour le développement de l’artisanat, l’ouverture d’annexes de la formation professionnelle, ainsi que l’augmentation du nombre de postes d’emploi, notamment dans le système du filet social.

Même les réseaux sociaux sont pris d’assaut par les candidats



Les candidats ont, outre le contact direct, les meetings, les rencontres et les regroupements festifs, mis à profit, en dépit des pesanteurs des traditions locales, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et les réseaux sociaux pour permettre aux internautes de consulter et d’apprécier les programmes électoraux des candidats locaux en lice pour les législatives du 4 mai. Les programmes, photos, CV et autres parcours militant du candidat y sont diffusés à la satisfaction des internautes, ce qui signifie plus de temps pour analyser la personnalité et le contenu de son programme.

Certains ont mis en ligne des vidéos mettant en valeur les motivations de leur candidature, ainsi que les thèmes et préoccupations qu’ils proposent de défendre en cas d’élection à l’un des cinq sièges retenus pour Illizi à l’Assemblée populaire nationale et pour lesquelles 13 listes de candidats sont en lice. Bien qu’elle entame sa troisième semaine, la campagne électorale, qui se poursuit dans la région du Tassili N’Ajjer dans de bonnes conditions, n’a connu jusqu’ici aucune anomalie ou dépassement, selon le coordinateur de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Mohamed Ghouma.

Un total de 48.360 électeurs — dont 12.786 électrices, répartis sur 30 centres de vote et 115 bureaux, dont 11 itinérants — sont attendus pour se prononcer, le 4 mai prochain, sur les représentants de la wilaya d’Illizi à la future composante de l’APN. (APS)