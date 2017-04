Avis d’électeurs, Mme Benhabyles présidente du CRA : « Se rassembler et s’unir »

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) est une institution apolitique. Il n'a aucun rôle politique, ne soutient aucun parti. Toutefois, sa présidente, Mme Saïda Benhabyles, s’est permis de nous donner son commentaire sur les élections législatives du 4 mai prochain, ses espérances et ses attentes à l’égard de la prochaine Assemblée. «Je suis ravie que l’Algérie poursuive son processus démocratique, malgré toutes les tentatives de déstabilisation qui ont fait de notre voisinage un enfer», dit-elle.

Elle met en exergue, «l’importance du prochain scrutin et la nécessité d’une forte participation des électeurs. Car cette participation revêt une importance capitale, dans la mesure où elle aura à consolider constitutionnellement un pays qui continue à mobiliser d’énormes moyens sécuritaires, pour préserver sa stabilité au milieu d’un environnement régional assez complexe. Les législatives de 2017 doivent apporter une réponse populaire à des questions posées à l’échelle stratégique». Partant de là, Mme Benhabyles estime qu’«il faut réussir cette démarche qui va dans le sens de faire de l’Algérie un État de droit, de justice sociale et d’égalité des chances. Il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous, pour faire entendre sa voix et être un acteur réel de la vie politique. J’espère que cette Assemblée populaire nationale prenne en considération la situation dangereuse qui règne chez nos voisins et dans les pays arabes, à travers l’ingérence et les conflits internes». D’un autre côté, la présidente du CRA rejette catégoriquement que «la religion, le nationalisme ou encore la culture et l’identité algériennes soient un thème électoral. Personne n’a le droit de monopoliser la religion, le nationalisme, la culture algérienne, qui appartiennent au peuple, les partis politiques doivent tenir compte de cela». Mme Benhabyles a, dans ce contexte, mis en avant l’importance de la solidarité et de la cohésion entre membres de la société qui, a-t-elle dit, «sont un héritage constitué de valeurs nobles et authentiques, et qu’il appartient aux candidats et aux partis en lice à ces élections d’ancrer dans la société». La présidente du CRA considère que ces élections sont «un moment crucial, pour se rassembler et s’unir afin de préserver la paix et la stabilité de l’Algérie, ainsi que ses institutions, et la prémunir des effets des crises politiques et sécuritaires qui secouent des pays de son environnement immédiat».

Farida Larbi