Campagne électorale législative : Les partis sur le terrain

ANR :

« Valoriser le rôle de la femme »



Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a valorisé, hier, lors d’un meeting populaire animé à la salle Chahid-Mohamed-Bouras, dans la commune d’In-Ghar (In Salah), le rôle accompli par la femme algérienne dans les domaines politique et du développement du pays. «Elle (la femme, ndlr) a démontré avec mérite ses compétences et ses capacités», a estimé M. Sahli, en soulignant que l’ANR accorde un «intérêt particulier» à cette frange de la société.

Au volet du développement, la région du Tidikelt renferme de «grandes potentialités» la prédisposant à devenir un «véritable modèle» et l’un des piliers de l’économie nationale, notamment dans le domaine agricole, soutient le SG de l’ANR, pour lequel «il appartient d’œuvrer à l’essor de l’agriculture dans les régions du sud du pays». S’agissant de la participation de l’ANR aux prochaines législatives, M. Sahli a indiqué que la participation de sa formation politique avait pour objectif de contribuer à l’élection d’un parlement «fort de ses jeunes et de ses compétences», et à la concrétisation des «importants acquis prévus par la Constitution amendée». Après avoir mis en exergue les divers objectifs des profondes réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et ayant, selon M. Sahli, permis à la société de s’ouvrir et d’éviter au pays ledit «printemps arabe», le responsable partisan a rappelé que «la Constitution amendée vise la préservation du système républicain, la promotion de la pratique démocratique, en plus d’autres droits garantis pour le peuple algérien». Le SG de l’ANR a, au terme de son intervention, appelé les citoyens «à se rendre massivement aux urnes, lors des prochaines législatives, pour assurer la pérennisation des institutions élus».

RPR :

« pour la préservation des acquis »



Le président du Rassemblement patriotique républicain (RPR), Abdelkader Merbah, a appelé, hier depuis El-Oued, à la participation avec force aux prochaines élections législatives, pour préserver les acquis et réalisations du pays. S’exprimant, lors d’un meeting populaire, M. Merbah a estimé que les citoyens sont, au regard des défis conjoncturels, tenus, plus que jamais à se rendre en force aux urnes, le 4 mai prochain, pour accomplir leur devoir national. «Le prochain rendez-vous électoral est une opportunité décisive, car constituant le moyen démocratique le mieux indiqué pour faire face aux conspirations sournoises des ennemis de l’Algérie, à l’intérieur et à l’extérieur», a estimé M. Merbah.

Le président du RPR a ajouté que «les Algériens sauront faire face à ces vaines conspirations par leur constant patriotisme et leur vigilance qui sont l’héritage d’un peuple entier, inspiré des sacrifices des glorieux chouhada de la guerre de Libération et des moudjahidine, pour la stabilité et la prospérité du pays». M. Merbah a soutenu que l’application des textes de la Constitution amendée a contribué à l’amélioration du rôle des institutions de l’État, dans le cadre des objectifs visant la modernisation des institutions, ajoutant que d’importants programmes sont arrêtés par les pouvoirs publics, pour l’amélioration du service public.

Le même responsable partisan a, en outre, appelé à l’édification d’une économie nationale hors hydrocarbures, par l’encouragement de l’investissement dans chaque région et en fonction des spécificités locales.

FNAL :

« Une forte participation en réponse à ceux qui veulent attenter à la stabilité »



Le président du Front national pour l’authenticité et les libertés (FNAL), Abdelhamid Djeldjeli, a estimé, à El-Milia (Jijel), qu’une large et forte participation au prochain scrutin sera la réponse aux parties qui veulent «attenter à la stabilité et aux valeurs du pays». Dans un meeting tenu au complexe sportif de proximité, M. Djeldjeli a affirmé que le vote constitue un «attachement au nationalisme et à la préservation de la stabilité de l’État et ses institutions constitutionnelles». Il a également noté que l’Algérie est visée, sur le plan culturel et intellectuel, par des «parties extérieures». Appelant à faire preuve d’un sens «élevé de nationalisme», M. Djeldjeli a plaidé pour la diffusion de la culture politique au sein des jeunes, et a appelé à «imprégner les valeurs de l’identité nationale aux programmes scolaires, pour préserver le système scolaire contre les idées intruses contraires aux valeurs de la société». Au terme de son discours, le président du FNAL a appelé les Algériens à une forte participation aux élections législatives du 4 mai, et à choisir les candidats de son parti.

Synthèse : Kafia Aït Allouache

RND :

« Préserver l’unité nationale »

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui a animé hier un meeting à Bordj Bou-Arréridj, a rappelé que son parti soutient le programme du Président de la République, comme il l’a fait par le passé.

Le secrétaire général du RND a évoqué les principaux axes du programme du parti. Le premier est celui de la stabilité, ainsi que l’unité nationales, que «nous devons préserver», a déclaré M. Ouyahia, qui a rappelé l’exemple des pays qui les ont perdues.

«Les Algériens doivent rester vigilants et appuyer les efforts de l’ANP et des services de sécurité», a-t-il ajouté.

M. Ouyahia, qui a salué la mémoire des martyrs du printemps amazigh, a affirmé que le pays a enregistré un autre acquis, à savoir l’institution de l’amazigh comme langue nationale et officielle. M. Ouyahia, qui comprend le désintéressement de la politique à cause des problèmes comme le chômage et la crise de logement, a rappelé que ces contraintes ne peuvent être surmontées sans un climat de paix, rappelant au passage ce que la réconciliation nationale a apporté au pays, 3 millions de logements et autant de postes d’emploi.

Ce bilan n’a pas empêché l’intervenant de rappeler que son parti est partenaire au gouvernement, œuvrant à une amélioration de la gestion des affaires intérieures du pays, à travers la décentralisation des projets d’intérêt général, la poursuite de la relance économique, la lutte contre la corruption. Il a également suggéré, au plan social, l’augmentation des primes accordées aux démunis, une transparence dans la distribution du couffin de Ramadhan et l’amélioration de la qualité de service dans le secteur de la santé.

Il a même proposé une aide publique à la location, ainsi qu’une formule appropriée pour les jeunes célibataires.

«Nous voulons que tous les Algériens trouvent leur place dans leur pays. Ce n’est pas normal que dans cette grande Algérie, des jeunes choisissent de se jeter à la mer, parce qu’ils se sentent marginalisés», a-t-il a déclaré, appelant les citoyens de la wilaya à se rendre en force aux urnes, le 4 mai prochain, et à faire du vote, une grande fête.

F. D.

Alliance MSP-FC :

« Pour le changement »



Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazek Makri, a animé, hier à Annaba, un meeting pour le compte de l’Alliance de son parti avec le Front du changement, d’Abdelmadjid Menasra. Dans une salle archicomble de la maison de la Culture Mohamed-Boudiaf, le président du MSP a annoncé d’ores et déjà la victoire de l’Alliance, en s’appuyant sur les succès des rassemblements tenus à travers le pays et qui on drainé une forte assistance. Abderrazek Makri a mis en garde contre la fraude, menaçant de riposte dans le cas où le scrutin serait entaché d’irrégularités, avant d’évoquer la situation économique difficile du pays. Le peuple algérien a trop souffert pendant la guerre de Liberation nationale et la décennie noire. «Il faut donc lui épargner de nouvelles souffrances», a insisté le leader du MSP, appelant, à la fin de son discours, à un vote massif en faveur de son parti, pour consacrer le changement.

B. G.

EL FADJR EL-DJADID :

« Le rendez-vous de l’Algérie »

En rencontrant, hier à Sétif, les militants de son parti, sympathisants et citoyens de la cité d’Aïn El-Fouara, le président du parti El-Fadjr El-Djadid, Tahar Benbaïbèche, à mis l’accent sur plusieurs points relatifs, notamment à l’importance que revêt cette échéance du 4 mai prochain, l’effet qu’elle est appelée à induire dans la préservation et la stabilité du pays, développant ainsi les grands axes du programme de son parti.

C’est ainsi qu’il souligne que les prochaines élections législatives sont différentes des autres, en ce sens ,dit-il, qu’elles constitueront cette fois un grand rendez-vous de l’Algérie et un maillon fort pour l’avenir du pays.

À la maison de la Culture Houari- Boumediene, où il a animé ce meeting, M. Benbaïbèche a appelé les citoyens à se mobiliser pour l’Algérie, soulignant que son parti abondait d’abord dans ce sens et est, selon lui, porteur de solutions diverses pour la prise en charge de l’avenir.

Il appelle une fois encore les citoyens à se rendre en masse aux urnes et à faire surtout le bon choix qui relève, dit-il, d’une grande responsabilité. «Il s’agit d’un devoir que chacun devra accomplir», souligne Benbaïbèche, qui ajoute : «Ou vous êtes des citoyennes et des citoyens positifs ou vous relèverez d’un chiffre défaillant, sachant que le temps du cela ne me concerne pas est révolu.» «Le 4 mai, vous serez face à des listes et des programmes, et il vous appartiendra de faire le bon choix», dit encore le président d’El-Fadjr El-Djadid, qui évoque le programme de son parti et revient sur 4 des 127 articles que comporte ce document, mettant l’accent sur le système éducatif, le système de santé, la sécurité du pays et l’agriculture, soulignant que ce sont-là autant de secteurs à même d’induire la sérénité dans la société, émettant le vœu de voir ces élections empreintes de calme et de transparence.

F. Zoghbi