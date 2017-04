Sorties de terrain de M. Sellal : accélération de la cadence

Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, accélère la cadence de ses visites de travail programmées dans les wilayas du pays et inscrites dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Après la capitale des Aurès, le Premier ministre est attendu, ce jeudi à Tamanrasset, samedi prochain à Médéa et le lendemain dimanche à Sétif.

Dans toutes ces wilayas, M. Sellal, qui sera accompagné d’une forte délégation ministérielle, aura à s’imprégner de l’évolution consacrée dans divers secteurs en matière développement tous azimuts. En fait, sous la gouvernance judicieuse du Chef de l’État, les acquis en termes du progrès socio-économiques, d’affermissement et de consolidation de la stabilité sont perceptibles de façon incontestable partout sur le territoire du pays.

Lors de sa récente visite Batna, le Premier ministre a tenu à mettre en exergue les progrès réalisés, «les premiers prémices attestant d’une économie émergente», confirmée, dit-il, par des produits du label algérien qui sont à la fois compétitifs et concurrentiels. Aussi, M. Sellal a soutenu que les Algériens ne tiennent surtout pas à hypothéquer leur souveraineté et leur stabilité, que la démocratie est dénué de sens lorsqu’elle ne garantit pas la promotion sociale de la collectivité, et que l’émergence d’un dialogue serein et responsable, ainsi que la mobilisation de tout un chacun pour préserver l’avenir des générations futures, est une nécessité.

Ce sont là, en résumé, les principaux objectifs des sorties du Premier ministre sur le terrain. D’autre part, et tenant compte du fait que le pays s’apprête à vivre un événement majeur, que sont les élections législatives du 4 mai, c’est une évidence d’entendre M. Sellal exhorter les citoyens pour une participation massive à ce rendez-vous des urnes déterminant pour l’avenir du pays.

Le succès du prochain scrutin en faveur duquel les hautes autorités ont déjà mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires et mis en place les mécanismes garantissant son déroulement dans la transparence absolue, est déterminant pour l’avenir du pays.

Les législatives du 4 mai constituent indéniablement une étape de plus, consolidant l’ancrage de l’État de droit, cet objectif inscrit d’ailleurs en premières lignes du processus de renouveau national initié par le Président de la République. Doter le pays d’institutions légitimement élues est en effet l’un des principes cardinaux de la politique de M. Bouteflika, et ce même principe doit se consacrer impérativement eu égard à la conjoncture actuelle nécessitant, plus que jamais, une consolidation de l’unité nationale, du front interne, à même de faire face, notamment aux menaces qui guettent l’Algérie au double plan régional et international.



Batna : une ville résolument tournée vers l’avenir



Pour revenir par ailleurs sur la visite du Premier ministre, lundi dans la capitale des Aurès, celle-ci a été incontestablement une réussite sur tous les plans. Elle a surtout permis d’insuffler une nouvelle dynamique autrement plus accélérée dans le domaine économique, désormais engagé sur la voie de la diversification et de l’indépendance des richesses naturelles et des hydrocarbures. Dans ce cadre, des projets d’envergure ont été inaugurés à Batna par M. Sellal. C’est le cas, entre autres; de celui portant réalisation du complexe industriel de fabrication des turbines, GEAT, à Aïn Yagout, où le Premier ministre s'est montré intransigeant dans ses instructions quant à l'impact escompté de ce projet important en termes de prise en charge des besoins nationaux en la matière, mais aussi M. Sellal a plaidé pour hisser le rythme de la production afin de pouvoir franchir le pas de l'exportation vers l’Afrique et dans les pays de pourtour de la Méditerranée. Sur place, M. Abdelmalek Sellal a souligné «l'impératif d'exceller dans l'industrie électronique via le recours, a-t-il expliqué, l'accompagnement des grandes entreprises réputées dans ce domaine».

Il a également mis en avant l’importance d'une mise en place d'un réseau de sous-traitance compétitif, et ce en permettant, argue t-il, à des jeunes diplômés universitaires de créer leur propre société devant exploiter ce créneau. Autre projet ne manquant d’importance inauguré par le Premier ministre à Batna, l'usine Aurès Solaire de fabrication des panneaux solaires, réalisée par un investisseur privé. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables devant assurer une capacité globale de production de 4.000 mégawatts à l'horizon 2030. Pour garantir une meilleure promotion des énergies renouvelables, le Premier ministre a fait part de sa récente décision se rapportant à la révision du contenu des cahiers des charges relatif à la construction des établissements de santé, d'éducation ou autres. «J’ai instruit les membres du gouvernement d'introduire, à l'avenir dans ces mêmes cahiers des charges, l'obligation d'utiliser l'énergie solaire dans le fonctionnement de ces établissements que je viens d'évoquer, à plus forte raison lorsqu'ils sont construits dans des régions isolées», a relevé M. Sellal.

Karim Aoudia