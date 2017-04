CHAN-2018 – éliminatoires: Débuts réussis pour le Soudan du sud, Maurice et Madagascar

Les équipes du Soudan du Sud, Maurice et Madagascar ont réussi, samedi, leur début dans les éliminatoires du championnat d’Afrique des nations CHAN-2018 de football, réservé aux joueurs locaux, en s'imposant face à leurs adversaires respectifs dans le cadre du 1er tour (aller). Dans la zone Centre-Est, le Soudan du Sud a battu la Somalie 2-1 à Djibouti. Les Somaliens ne pouvant pas accueillir des matchs à Mogadiscio pour des raisons de sécurité. Pour le compte de la zone Sud, Madagascar s'est imposé à domicile face au Malawi (1-0), alors que Maurice a battu les Seychelles (2-1). Les matchs retour auront lieu le week-end prochain. La sélection algérienne de football «A» sera opposée à son homologue libyenne lors des éliminatoires de la Zone nord, dont le vainqueur se qualifiera directement à la phase finale prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. Le match aller à domicile entre le 11 et le 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu en déplacement entre le 18 et le 20 août 2017. L’autre match de la zone nord opposera l’Egypte, dont c’est le premier engagement dans la compétition, au Maroc. L’Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu’elle devait affronter la Libye. Quarante-neuf pays sur les 54 membres de la Confédération africaine de football (CAF) se sont engagés dans les éliminatoires du CHAN-2018, ce qui constitue une première depuis le lancement de cette compétition en 2009. Le Cap-Vert, la Centrafrique, l’Erythrée, le Tchad et la Tunisie ont préféré faire l’impasse sur la prochaine édition.