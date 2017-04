Championnat d’Allemagne (30e journée) : Dortmund remonte sur le podium

Dortmund a retrouvé ses marques en championnat, avec une victoire (3-2) à Mönchengladbach pour la 30e journée qui lui permet de reprendre la troisième place devant Hoffenheim. Avec 56 points, Dortmund est désormais en position de qualifié direct pour la phase de poules de Ligue des champions la saison prochaine et a fait le plein de confiance avant le déplacement à Munich mercredi, pour défier le Bayern en demi-finale de la coupe d'Allemagne. Contraint au nul vendredi soir à Cologne (1-1), Hoffenheim suit avec 55 points. Dortmund a très largement dominé la première période et pris très logiquement un but d'avance par Marco Reus dès la 10e minute sur pénalty. Mais une énorme faute défensive de Mikel Merino offrait à Mönchenglabach son unique occasion en 45 minutes, et Lars Stindl égalisait (1-1, 43’). Et peu après la pause, Marcel Schmelzer marquait contre son camp, donnant contre le cours du jeu l'avantage aux locaux. (2-1, 48’). La rentrée d'Aubameyang allait changer la donne. Sur un service de Dembélé, le Gabonais égalisait (2-2, 59’), avant que Guerreiro, d'une tête décroisée, ne donne à Dortmund une victoire méritée en toute fin de partie (3-2, 87’).