Badminton, Championnat d’Afrique : L’Algérie, vice-championne d’Afrique

La sélection algérienne de badminton avec un total de 3 médailles (2 or, 1 bronze) a terminé à la deuxième place du tableau des médailles du championnat d'Afrique de badminton individuel, disputé du 20 au 23 avril à Johannesburg (Afrique du Sud). L'Algérie termine derrière l'Afrique du Sud qui a récolté 4 médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze) mais devant Maurice avec 3 médailles (1 or, 1 argent,1 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Adel Hamek en simple messieurs et la paire Koceila Amrani et Youcef Sabri Medel en double messiers, alors que la médaille de bronze est revenue au duo Mohamed Abderrahime Belarbi et Adel Hamek. Ce dernier a battu en finale l'Egyptien Ahmed Salah, tête de série N.2, en deux manches (21-19, 21-13), alors que la paire Amrani-Medel s'est imposée devant le duo sud-africain Andries Malan-James Hilton Mcmanus (21-13 19-21 21-9). Composée de sept athlètes (5 messieurs et 2 dames), la sélection algérienne de badminton a été éliminée dès la phase de poules des épreuves par équipes, disputées du 17 au 20 avril et qui ont vu la consécration de l'Egypte devant l'Afrique du Sud (3-1).