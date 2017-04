Infrastructures sportives : trois grands stades d’ici fin 2018

Le parc national des infrastructures sportives sera renforcé par la réception de trois grands stades de football d'ici fin 2018, a fait savoir, samedi à Bouira, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, qui inspectait les projets de son secteur dans cette wilaya du centre du pays.

«Pour le stade d'Oran, les travaux avancent à un rythme appréciable, et l'entreprise réalisatrice s'était engagée à livrer le projet d'ici fin 2017, alors que pour celui de Tizi Ouzou et de Baraki (Alger), la cadence des travaux s'est beaucoup améliorée ces derniers mois, et nous comptons renforcer d'ici fin 2018 le parc des infrastructures par ces trois grands stades», a expliqué le ministre lors d'un point de presse. Ces infrastructures «seront un acquis pour le pays et elles nous permettront ainsi d'organiser différentes compétitions de football notamment», a ajouté le même responsable au cours de sa visite qui l'a conduit dans plusieurs communes de Bouira, où il a visité des projets relevant de son secteur. Dans la ville de Bouira, où il salué l'accession en ligue inter-régions du club local de Bouira (MBB), Ould Ali a évoqué, par ailleurs, la dynamique des projets que connaît le pays, dont Bouira notamment, en matière d'infrastructures. «Nous travaillons toujours sur les instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant sur l'écoute des jeunes et la prise en charge de leurs doléances sportives», a expliqué le ministre à la presse, précisant qu'une enveloppe de huit milliards de dinars avait été consacrée pour la wilaya de Bouira pour la réalisation de pas moins de 300 projets sportifs. Ces projets «nous permettront de renforcer davantage les structures sportives à Bouira et promouvoir aussi les disciplines sportives», a conclu le

ministre.