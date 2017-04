Athlétisme, Course sur route « Chihani Bachir » : Domination des clubs de l’Ouest et du Centre

La course sur route "Chihani Bachir", disputée à El Khroub (Constantine) sur une distance de 18.5 km a été dominée par des représentants de la région Ouest du pays chez les messieurs, et par des représentantes de la région Centre chez les dames.

Feghoul Meftah, de Tlemcen a en effet remporté la course chez les messieurs, devant deux représentants de la wilaya de Chlef, respectivement Sellam Hicham et Guezziz Abdelaziz, au moment où chez les dames, la victoire est revenue à Malika Benderbal, sociétaire de l'AS Protection Civile d'Alger, devant une autre représentante de la capitale, Nasima Sabour, alors que la bordjienne, Nawel Abbas a complété le podium. Un total de 495 coureurs, dont 27 filles, représentant 22 wilayas, ont participé à cette course sur route, ayant revêtit un caractère international en présence de 7 Italiens, 2 Marocains et 2 Tunisiens.