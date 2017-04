Algérie - Corée : Évaluation de la coopération économique

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu à Alger le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique et populaire de Corée (RDPC), Sin Hong Chol. Cette rencontre a permis "de procéder à une évaluation des relations de coopération économique entre les deux pays et d'explorer les voies de leur développement". M. Hong Chol a indiqué à la presse, au terme de cette audience, avoir évoqué avec M. Lamamra le développement des relations bilatérales, ajoutant que les relations entre les des pays étaient "historiques et traditionnelles". Pour sa part, M. Lamamra a indiqué que les relations entre les deux pays étaient "traditionnelles", tissées durant la glorieuse guerre de Libération nationale, puis ont connu "un développement supplémentaire" dans le cadre du Mouvement des Non Alignés. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que depuis toujours "il y a eu une convergence de vues dans le soutien aux causes justes dans le monde", soulignant : "Nous aspirons à donner à la dimension économique de nos relations la grande importance requise". Il a ajouté, dans ce cadre, que les deux parties ont convenu de la création d'une commission économique mixte et "nous aspirons à la tenue d'une rencontre dans les plus brefs délais". Par ailleurs, l'entretien accordé par M. Lamamra a été l'occasion d'un échange sur les questions internationales d'intérêt commun ainsi que sur les développements intervenus dans les régions auxquelles appartiennent l'Algérie et la RDPC. Il convient également d'indiquer que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassene Rabehi, a co-présidé avec M. Chol les travaux de la 1re session des consultations politiques entre les deux pays durant laquelle les deux parties ont passé en revue les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun.