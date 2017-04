Décès du moudjahid et ancien ministre Mohamed Guenifed : Le Président Abdelaziz bouteflika adresse ses condoléances à la famille du défunt

Le moudjahid, ancien ministre de l'Equipement et ancien directeur général des Douanes algériennes, Mohamed Guenifed, est décédé hier à l'âge de 79 ans, a indiqué un communiqué de la direction générale des Douanes algériennes. Né en 1938 à El-Harrach (Alger), le moudjahid Mohamed Guenifed a exécuté de nombreuses opérations de fidayin dans la capitale après le déclenchement de la guerre de Libération. Il a été condamné à mort par contumace.

Après avoir rejoint la Wilaya IV historique, le défunt, qui se distinguait par son niveau d'instruction, a été envoyé à l'étranger perfectionner sa formation militaire pour rejoindre plus tard l'état-major général. Après l'indépendance, Mohamed Guenifed a occupé plusieurs hautes fonctions. Il a ainsi été directeur général de la Police des frontières à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) puis directeur général des Douanes algériennes entre 1987 et 1990. En 1990, il a été nommé ministre de l'Equipement. Le directeur général des Douanes a adressé ses condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis.