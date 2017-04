La question du nucléaire entre le droit et la pratique : Une menace planétaire

Plusieurs questions ont été posées à l’autrichienne, Mme Odette Jankowitch, experte en droit nucléaire et international sur l’actualité du nucléaire dans le monde et son utilisation, notamment que cette arme destructive est devenue un sujet préoccupant qui accapare l’intérêt de la presse internationale.

Lors d’une conférence-débat organisée à l’institut national d’études de stratégie globale, en présence des représentants de différentes institutions de l’Etat et des experts dans les affaires étrangères, Dr Odette Jankowitch s’est étalée dans le cadre de cette conférence pour expliquer l’évolution des textes politiques et juridiques concernant la question du nucléaire entre le droit et la pratique, notamment qu’il est admis et reconnu que des pays possèdent cette matière énergétique dont les membres du G5 + 1, sans parler de l’Iran, du Pakistan, de l’Inde et la Corée du Nord.

Après avoir donné des détails sur le développement de l’arme nucléaire, l’oratrice a rappelé les dégâts causés par cette instrument de destruction massive, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, où les villes d’Hiroshima le 7 août 1945 et Nagasaki le 9 août 1945, ont subi les affres d’un bombardement nucléaire, sans oublier les expérimentations françaises au Sahara algérien, plus précisément à Reggane dans grand Sud, qui ont laissé des traces et provoqué des séquelles toujours présentes jusqu’à aujourd’hui.

Par ailleurs, la conférencière a rappelé aussi le rôle de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), créée en 1957 par l'Assemblée générale des Nations unies et son siège se trouve actuellement à Vienne. Cette agence vise à encourager et à faciliter, dans le monde entier, le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et la recherche dans ce domaine, indiquant aussi que l’énergie nucléaire est soumise à des garanties de l'AIEA avec l’objectif de s’assurer que les activités pour lesquelles elle intervient, ne sont pas utilisées à des fins militaires. De plus le Traité sur la non-prolifération (TNP) et d'autres traités internationaux prévoient l'application de garanties généralisées pour les États non dotés d'armes nucléaires qui font partie de ces traités.

Après avoir rappelé qu’il n’y a pas encore une définition précise pour le terrorisme, Odette Jankowitch a évoqué le développement du droit pénal antiterroriste à partir de 2005, qui vise à garantir une protection physique (sûreté et sécurité) et aussi les textes concernant le nucléaire civil et militaire. Dans ce cadre, la conférencière a mis en exergue le rôle de la culture de la sécurité qui reste une stratégie préventive et que le nucléaire utilisé à des fins militaires constitue une menace qui provient de l’extérieur.

Hamza Hichem