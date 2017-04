MDN : Découverte d'une importance cache d'armes et de munitions

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'un patrouille de reconnaissance, près de la bande frontalière Sud, au niveau de la zone de Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un détachement de l'ANP a découvert, hier 23 avril 2017, une cache d'armes et de munitions contenant : 1 mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 1 mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, et 1 mitrailleuse de type Dictariov", précise la même source. La cache comprenait également : "6 pistolets de type kalachnikov PMAK, 1 canon pour mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, 10 chargeurs pour pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et une importante quantité de munitions de différents calibres (2.313 balles)". Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières "ont saisi, dans des opérations distinctes menées à Tlemcen (2e RM), une importante quantité s'élevant à 3 quintaux et 94,5 kilogrammes de kif traité", alors que des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale "ont intercepté à Tlemcen, Tiaret et Bordj Badji Mokhtar, 16 immigrants clandestins de différentes nationalités.