Bachar, tête de turc ?

Derrière la fumée des bombardements, l’arme redoutable des médias occidentaux redouble de férocité dès qu’il s’agit de Bachar Al Assad. Ce n’est plus des analyses qu’on sert aux lecteurs mais des attaques acerbes teintées d’une haine sans égale, souvent baignées dans une subjectivité sans égal. Le raïs syrien est monté au créneau cette semaine à travers plusieurs déclarations pour contrer ces salves ininterrompues de dénigrement. Il pointe d’abord les interventions des pays occidentaux « qui servent l’intérêt des groupes terroristes », qu’il considère comme une ingérence caractérisée dans les affaires internes de la Syrie. L’exemple des tirs de missiles américains sur la base aérienne de Shayrat après la défaite infligée aux terroristes, en est un exemple édifiant. Al Assad rejette les scénarios visant à scinder son pays et soutient l’idée de réconciliation nationale et la participation aux processus de négociations engagés.

Le monde a suivi avec effroi l’épisode du bombardement à

l’arme chimique. Le lendemain les esses de bouchers ont été brandies par l’Occident pour accrocher haut et court Al Assad. Coup dur auquel il mettra un peu de temps à se relever. Il vient en substance de donner une entrevue à la presse russe et où il met en exergue la responsabilité de la Turquie dans cette « sale affaire ». Il affirme détenir des preuves irréfutables quant à l’origine et au cheminement des armes chimiques. « La Syrie est sûre que les terroristes obtiennent des armes chimiques depuis le territoire turc (…). Directement de Turquie, et il existe des preuves à cet égard, certaines d'entre elles étaient disponibles sur Internet depuis quelques années », a soutenu Al Assad. « Le seul circuit de financement, de livraison d'armes, de n'importe quel ravitaillement en matériel, de recrues ainsi que de substances de ce type passe par la Turquie, ils ne font pas un long trajet depuis le nord ». « C'est la Turquie, à 100 % », a ajouté le chef d'État syrien. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mouallem, avait déjà affirmé à l'Onu que des substances chimiques avaient été transportées à Alep-Est depuis le territoire turc.

La plupart des analystes impartiaux, de tous bords, commencent à voir plus clair dans cet imbroglio, les tenants de cette guerre et les intérêts inavoués qui s’y jouent. Victime d’un nouvel « ordre mondial » décidé dans de sombres officines, la Syrie peine à sortir les narines hors de l’eau, lestée lourdement par une meute de puissants dont le seul but est de disloquer ad vitam cette nation aux racines séculaires.

Kamel Morsli